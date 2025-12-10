允许英伟达高性能芯片对华出口……美国也无法阻止中国的“人工智能崛起”



美国总统特朗普8日表示：“允许向中国出口英伟达人工智能芯片H200。”他还说，已向中国国家主席习近平通报，得到了肯定的反应。美国解释称，此举是为了改善美中关系。但很多人分析说，实际上，美国产高性能人工智能芯片出口管制增加本国企业的损失，反而加强中国的“人工智能芯片崛起”，因此不得不作出这一决定。



此次允许对华出口的H200虽然比英伟达最新技术布莱克韦尔架构图形处理器（GPU）低一个等级，但与至今为止允许出口的低配置H20相比，性能具有压倒性优势。自2022年起，美国一直控制最先进人工智能芯片对华出口，此次大幅放松管制。但是布莱克韦尔和即将上市的新一代鲁宾被排除在允许对象之外。



人工智能芯片对华出口管制始于拜登政府时期，目的是在左右未来国家竞争力的人工智能领域拉大与中国的技术差距。但是此后，随着中国鼓励本国人工智能芯片的开发，并成功批量生产相当水平的人工智能芯片，情况发生了剧变。中国政府规定，在新建的数据中心必须使用寒武纪等本国企业人工智能芯片，如果使用本国芯片，甚至可以降低电费。



着急的是失去中国市场的英伟达，控制前其对华销售额占四分之一。公司首席执行官黄仁勋劝说美国政府，如果不能销售美国产芯片，中国人工智能芯片的自主开发速度会更快，对美国造成损失，因此得到了此次放宽限制。但有预测称，已将重心转移到国产人工智能芯片开发上的中国不会像以前那样大幅增加美国产芯片的进口。



有分析称，此次措施将对向英伟达提供高带宽存储器（HBM）的韩国半导体企业有利。但是更值得关注的是已经发展到美国不得不先行解除控制程度的中国人工智能竞争力。中国正在加快高宽存储器等韩国领先的尖端存储半导体的开发。韩国半导体研发人力正在与他们争分夺秒地竞争，却连允许每周52小时工作制例外问题都解决不了，这样的韩国能否坚持下去，令人担忧。

