孙兴慜重返托特纳姆热刺主场告别：“请不要忘记我”

12月10日，在英国伦敦托特纳姆热刺体育场。4个月前远赴美国赛场的孙兴慜（33岁，洛杉矶FC）再度踏上这座球场的草坪，托特纳姆热刺（英格兰）主场球迷起立鼓掌致意。球迷们高唱包含孙兴慜昵称“Sonny”的助威歌曲《Nice One Sonny》，热烈欢迎这位重返“娘家”的传奇人物。孙兴慜于当天在托特纳姆热刺对阵布拉格斯拉维亚（捷克）的2025-2026赛季欧足联（UEFA）冠军联赛联赛阶段第6轮比赛前，亲自向托特纳姆热刺球迷道别。自2015年起为托特纳姆热刺效力10年的孙兴慜，在8月于韩国进行的托特纳姆热刺季前巡回赛结束后转会至洛杉矶FC俱乐部（美国），当时未能正式向托特纳姆热刺球迷告别。此次是孙兴慜自5月对阵水晶宫的英格兰足球超级联赛比赛后，时隔7个月再次站上托特纳姆热刺球场。孙兴慜在托特纳姆热刺共打入173粒正式比赛进球（454场），位列俱乐部历史射手榜第5位。2021-2022赛季，他在英格兰足球超级联赛攻入23球，与穆罕默德•萨拉赫（33岁，利物浦）共享金靴奖。2024-2025赛季，他率领球队赢得UEFA欧联杯冠军，使托特纳姆热刺时隔17年摆脱“无冠”的尴尬境地。托特纳姆热刺俱乐部当天通过球场大屏幕播放了记录孙兴慜多项成就的特制视频。视频以“欢迎回家”的字样结束后，孙兴慜步入球场。他身着灰色大衣，佩戴黑色围巾，站在球迷面前，声音略显颤抖地说道：“希望大家没有忘记我。这是难以置信、无比精彩的十年。我想说声谢谢”，“我将永远与托特纳姆热刺同在。”他补充说：“这里永远是我的家。我绝不会忘记大家”，“请随时来洛杉矶做客。希望大家常相见。”告别致辞后，孙兴慜从托特纳姆热刺另一位传奇人物莱德利•金（45岁，已退役）手中接过了一个装有俱乐部标志——雄鸡造型奖杯的礼盒。眼眶泛红的孙兴慜随后移至观众席观看比赛。托特纳姆热刺在孙兴慜的见证下，当天以3比0取得完胜孙兴慜在比赛前后与詹姆斯•麦迪逊（29岁）、克里斯蒂安•罗梅罗（27岁）等昔日队友会面。在孙兴慜离队后接过托特纳姆热刺队长袖标的罗梅罗在社交媒体上发文称：“再次见到传奇真是太棒了，非常想念你，兄弟。”托特纳姆热刺俱乐部还在球场附近的托特纳姆高路设置了一幅纪念孙兴慜成就的壁画。壁画包含孙兴慜做出其标志性“拍照庆祝”动作的形象，以及欧联杯夺冠后身披韩国国旗高举奖杯的背影。据悉，壁画设计由孙兴慜亲自选定。在到访球场前，孙兴慜曾专程前往壁画所在地，他表示：“心情非常特别。希望这份遗产不会消失，能永远留在托特纳姆热刺”，并在壁画下方留下了签名。韩钟浩记者 hjh@donga.com