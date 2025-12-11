青年就业寒冬持续 就业人数连续37个月减少

青年阶层就业人数连续37个月减少，“冰河期”水平的就业寒冬持续蔓延。随着就业难现象扩散至30多岁人群，上月30多岁无求职意愿者人数创下历年11月最高纪录。10日，据国家数据处发布的《11月就业动向》显示，上月15岁以上就业者为2904.6万人，较去年同期增加22.5万人。其中，上月青年阶层就业人数为34.91万人，同比减少17.7万人。这是自2022年11月以来，连续第37个月呈下降趋势。青年就业率也连续第19个月下滑。无求职意愿者达254.3万人，较去年同期增加12.4万人。其中，30多岁无求职意愿者为31.4万人，创下历年11月最高纪录。处于社会新人阶段并开始组建家庭的30多岁人群，其无求职意愿者与失业者均有所增加，就业不稳定性呈现扩散态势。另一方面，拉动整体就业市场的是60岁以上高龄阶层。该群体增加33.3万人，增幅超过整体就业增长幅度。有观点担忧，就业市场从寒冬步入冰河期，却无有效对策。延世大学经济学系教授金正植（音）表示：“近期因经营环境恶化，企业持续减少雇佣的影响已蔓延至30多岁人群的就业不稳定”，“与其通过发放消费券等临时性政策增加工作岗位，更应营造能够持续维持就业岗位的环境。”世宗=金秀贤记者 newsoo@donga.com