销售商宣称可避海关检查 KT黑客设备七至十日内送达

“（我们掌握）可规避监管的特殊渠道。十年来销售从未出过问题。”22日，当东亚日报采访团队询问香港“伪基站”销售商“能否避开韩国海关检查入境”时，对方如此回应。伪基站正是近期“KT小额支付”案件中中国籍嫌疑人用于窃取KT用户信息的设备，其外形为微型基站。该销售商甚至向记者展示了销往韩国的交易记录，声称“七至十日内即可送达韩国”。当前韩国接连发生KT小额支付案件、SK电讯与乐天信用卡黑客事件等个人信息泄露事故。22日至23日东亚日报核查中国在线网站发现，类似案件中使用的微型基站设备仍在公然流通。这些可能被用于黑客攻击的设备不仅存在于需特定浏览器访问的“暗网”，在普通网络空间也以至少1万美元（约1393万韩元）的价格公开交易。销售商宣传该设备可强制捕捉周边5公里范围内的手机信号，窃取终端信息。中国早在十余年前就已出现利用微型基站的犯罪案件。专家警告此类设备完全可能在韩国投入使用。韩国科学技术院计算机科学系教授姜民锡（音）表示：“经简单调试即可在韩国运行，亟需加强安全管控。”除微型基站外，暗网上还盛行着可轻松使用的“黑客工具”及黑客代练服务，引发“韩国正沦为黑客乐园”的忧虑。郑瑞英记者、李秀妍记者 cero@donga.com、lotus@donga.com