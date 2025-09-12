继承税改革方案出台 免征额度提高至18亿韩元

韩国总统李在明11日就继承税减免问题表示，“将把免征额度提高至18亿韩元”，并表明立场称“通过提高一次性扣除和配偶扣除金额，确保民众无需因税务问题被迫变卖房产而能继续安居”。这意味着政府将推动《继承税法》修订案，将继承税扣除上限从10亿韩元上调至18亿韩元。李在明总统在就任百日之际于青瓦台迎宾馆举行记者会，历时150分钟回应了22项提问，就继承赠与税制度、检察改革后续措施、房地产对策等议题阐述了施政构想。他表示：“虽然无法认同普遍降低继承税率的方案，但让民众因无力缴纳继承税而在家人离世后被迫卖房离去的做法过于残酷。”他进一步说明道：“让我们设定一个不超过首尔平均房价的标准，使民众能够继续安居，本次将通过推动《继承税法》修订案实现这一目标。”根据方案，现行继承税扣除标准中，一次性扣除额将从5亿韩元提高至8亿韩元，配偶扣除额将从5亿韩元扩大至10亿韩元。关于大股东股票转让所得税征收标准，政府决定撤回原方案中“将按个股持有额计算的标准从50亿韩元强化至10亿韩元”的政策。李在明总统表示：“我认为不必执意将50亿韩元的标准下调至10亿韩元，若此举可能阻碍股市活力，则无需坚持该标准。”对于共同民主党代表郑清来推进的三大改革中的“媒体改革”，李在明总统表示：“希望改革不要仅以媒体为靶标，当前不仅传统媒体，在YouTube平台也存在通过虚假信息博取关注的牟利者。”他强调：“以法律人的良知判断，若非故意行为，即便存在重大过失也不应施以惩罚性赔偿。”此举实际上对共同民主党推进的《媒体仲裁法》修订案提出了异议，该修订案规定对故意虚假报道及重大过失导致的误报判处数倍于损失额的赔偿，却将YouTube平台排除在规制范围外。关于检察改革后续立法，李在明总统强调“应由政府主导推进”。他表示：“实现‘侦查与公诉分离’及‘将重大犯罪侦查厅划归行政安全部’属于政治决策，后续需由政府主导开展毫无芥蒂的精细审查与讨论，建立健全制度装置以防出现侦查漏洞。”朴訓祥 tigermask@donga.com