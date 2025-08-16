李在明：“尊重朝鲜体制，不会追求吸收统一”

韩国总统李在明15日在光复节贺词中表示：“尊重朝鲜目前的体制，不会追求任何形式的吸收统一。明确表示，无意从事任何敌对行为。”李在明不顾朝鲜的拒绝，不仅提议恢复《9·19南北（即韩朝）军事协议》，还提议通过重启南北经济合作实现共同发展。李在明当天在首尔世宗文化会馆举行的光复节80周年庆祝仪式上表示：“南北不是仇人。今后韩国政府将继续采取实质性缓和紧张和恢复信赖的措施。”朝鲜早已预告要把“敌对两国论”写入宪法，朝鲜国务委员长金正恩的妹妹、劳动党中央副部长金与正也指责李在明政府的政策是“吸收统一的妄想”“虚妄的黄梁梦”，但李在明明确表示将继续推进旨在恢复南北对话的政策。李在明表示：“将先行、分阶段恢复《9·19南北军事协议》，尊重现有（南北间）协议，并立即履行可能的事项。”这意味着，即使没有得到朝鲜响应，韩国也会先行恢复中断军事分界线附近军事演习、禁止无人机等飞行的《9·19南北军事协议》。朝鲜曾宣布全面废除2023年11月文在寅政府时期签署的《9·19南北军事协议》。李在明还表示：“今年是光复80周年，是结束对立和敌对时代、共同开启和平共存和共同成长的韩半岛新时代的最佳时期。将恢复能够实质性改善韩朝居民生活的交流合作基础，并准备共同成长的条件。”对于韩日关系，李在明强调：“日本是和我们共同使用院子的邻居，也是经济发展上不可分离的重要伙伴。”他还说：“将以国家利益为中心的实用外交为原则，通过穿梭外交经常见面，坦率对话，探索与日本面向未来的相生合作之路。期待日本政府能够正视过去的痛苦历史，努力使两国间的信赖不受损害。”李在明在23日访问日本之前，没有直接提及历史悬案，而是强调了加强经济、安保合作的方针。朴訓祥 tigermask@donga.com