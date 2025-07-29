音乐综艺转战YouTube平台 歌手冠名频道人气爆棚

“第二代偶像组合有种直击心灵的东西。”这是今年迎来出道20周年的偶像组合Super Junior本月15日出演的YouTube频道Dingo Music《Killing Voice》视频下的留言。Super Junior在该视频中，从2009年发行的最大热曲《Sorry, Sorry》开始，到《Mr. Simple》、《Rokkugo》、《Miracle》、《U》，直至本月8日发行的正规12辑主打歌《Express Mode》，连续演唱了跨越过去20年的18首热门歌曲精华片段。截至28日，该视频的播放量已达328万次。观众们在评论区留下诸如“25分钟竟如此短暂”、“下次请制作一小时版本”、“现场演唱实力之强令人惊叹”等好评。●音乐综艺“中心转移”至YouTube近期，音乐综艺的平台与形式均在发生变化。过去，以脱口秀为主的深夜电视音乐节目是主流。即便是2000年代后期，韩国广播公司（KBS）第2频道《柳熙烈的写生簿》、文化广播公司（MBC）《音乐综艺 La La La》、首尔广播公司（SBS）《金廷恩的巧克力》等三大电视台均制作过此类形式的音乐综艺，但如今仅KBS第2频道的《The Seasons》维持命脉。取而代之的是，YouTube等社交媒体上涌现出多样的音乐内容。《Killing Voice》是歌手仅演唱自己热门歌曲中“最精彩片段（Killing Part）”的音乐综艺。虽无特别道具，仅有一支麦克风，但可在20分钟左右的时间里欣赏其代表作的现场演唱。该节目始于2019年，如今回归的主要艺人出演者不在少数。歌手IU（李知恩）出演的视频累计播放量达6998万次，歌手成始璄（6959万次）、组合SEVENTEEN（6421万次）、组合MAMAMOO（5294万次）、歌手泰妍（金泰妍）出演的节目（4949万次）也广受欢迎。近期，由歌手们运营的个人音乐综艺也颇为引人注目。成始璄的《要唱了》、IU的《Palette》等节目，凭借展现艺人独特的感性与音乐世界而获得人气。由于是知名艺人亲自主持，因此邀请重量级嘉宾出演的情况也屡见不鲜。歌手李茂珍的《Limousine Service》最初是以YouTube节目形式起步，后发展至在电视台常规编播。K-POP艺人也会出演海外YouTube音乐综艺。以“One Take Live”（一镜到底现场）方式展现歌手实力的日本YouTube频道《The First Take》中，曾有组合Aespa、IVE、Stray Kids等出演。大众文化评论家金宪植（音）分析称：“随着以表演为主的K-POP成为主流，沉静的深夜音乐节目减少，更为自由的节目形式正在YouTube上出现”，“歌手们得以在电视节目出演之外，通过多种渠道构建粉丝群体与影响力。”大众文化评论家郑德贤解释道：“在社交媒体综艺中，可以深入享受符合个人喜好的音乐类型，多样性正在扩展。”●电视台也开发新形式电视台也在试验新形式。上月20日首播的有线频道Mnet《Live Wire》采用了出演者指名下一组艺人的接龙式结构。基于艺人的“粉丝心”或缘分而连接的舞台接连上演，创造出难以预测的协同效应。在近期播出的节目中，经歌手李灿赫指名出演的乐队YB（尹道贤乐队）打造了合作舞台《Panorama》。负责节目导演的申宥善（音）PD表示：“我们认为通过这种形式，可以用‘有故事性的舞台’、‘真诚的对话’实现差异化”，“在艺人亲自创作内容的时代，为了抓住观众，不得不进行更激烈的思考。”史智媛记者 4g1@donga.com