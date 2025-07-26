全北现代借波耶特“长传魔法”实现复兴 “钢铁体能”支撑战术威力

“我们必须将这股势头延续至赛季结束。”23日率领全北现代队主场2比0战胜江原FC的球队主帅古斯•波耶特（58岁•乌拉圭）赛后如此表示。这支志在时隔四年重夺王座的球队，自联赛第5轮起保持的连续不败纪录已扩大至19场（14胜5平）。若26日客场对阵光州FC的比赛保持不败，全北现代将以20场不败跻身K联赛历史连续不败纪录第五位。该榜单首位正是2016年全北现代创造的33场不败。作为K联赛九冠王得主，全北现代上赛季遭遇升降级制度实施以来的最差战绩（第10名），甚至被迫参加保级附加赛。但本赛季在新帅波耶特的战术调教下实现强势逆转。这位曾执教英格兰桑德兰、西班牙皇家贝蒂斯的教头，在欧洲足坛积累了丰富的执教经验。截至25日，全北现代以51分（15胜6平2负）领跑积分榜，领先第二名大田韩亚市民（39分）多达12分，正逐步逼近队史第十座冠军奖杯。波耶特近期坦言：“赛季初目标本是重整球队而非争冠，但如今目标显然正发生转变。”上赛季全北现代在12支球队中失球数最多（59球），进球数（49球）仅列第七。而本赛季迄今球队仅失18球（联赛最少），狂轰41球（联赛最多），实现完美的“攻守平衡”。随着波耶特主帅倡导的“长传战术”完美融入，球队重拾昔日“全力进攻”的凌厉攻势。波耶特的长传体系区别于盲目开大脚的“冲吊足球”：先通过后场传导诱使对手压上，然后伺机向身高1米95的意大利前锋詹卢卡•孔帕尼奥（29岁）等高大攻击手输送过顶长传。待孔帕尼奥争得制空权后，全晋旴（26岁）等速度型球员迅速前插抢点完成攻门。全晋旴（12球•射手榜第一）与孔帕尼奥（9球•第四）本赛季已合力贡献21球。该战术成功关键在于球员的体能储备。因需高频执行攻防转换，波耶特季前在泰国冬训中实施高强度体能特训。球员将结合有氧与无氧训练的高强度课程称为“地狱特训”。全队饮食结构亦全面调整，俱乐部相关人士透露：“应主帅要求，球员餐食中禁用猪肉并控制钠摄入，赛季中还定期检测体脂率。”波耶特主教练为每个位置制定精细战术准则。38岁后卫崔喆淳（2006年加盟后未转会）表示：“主帅为各位置确立‘黄金法则’（战术原则）并深入浅出讲解，尤其向防线强调零封目标。”全北现代凭借严密防守组织，目前与金泉尚武同以9场零封并列联赛第一。这位在赛场展现火热情怀的教头，场下亦积极拉近与球员距离。据俱乐部透露，波耶特近期对征战东亚杯归队的国脚姜尚允（21岁）笑言：“现在该为全北建功了。”23日对阵江原FC一役，姜尚允助攻金珍洙首开记录，以行动回应主帅期待。随着球队化身“不败之师”，主场球迷热情持续高涨。江原FC之战吸引13795名观众涌入全州世界杯体育场，助推赛季主场累计观众突破20.86万人次。此数据创下全北现代自2012年实行付费观赛制以来最快突破20万主场观众纪录。23日全州世界杯体育场，K1联赛第23轮全北现代对阵江原FC的比赛中，前锋孔帕尼奥（下图）进球后背着全晋旴庆祝。韩国职业足球联盟提供韩钟浩记者 hjh@donga.com