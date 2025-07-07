韩国政府决定本周送还6名漂流的朝鲜人……再次实行怀柔之策

据悉，韩国政府最早将于本周内遣返在东部海域在西部海域漂流时被救的6名朝鲜人。3、5月份获救的这些人一直表示要返回朝鲜。韩国政府已通过联合国军司令部向朝鲜通报送还的具体日期和方式，不管朝鲜是否回应，政府都计划将他们送回朝鲜。据多名政府消息人士6日透露，最近韩国政府决定在本周内通过海上送回3月份在西部海域救起的2名朝鲜人和5月份在东部海域救起的4名朝鲜人，并从3日开始通过联合国司令部和朝鲜军队之间的直通渠道通报具体的送还计划。李在明总统在上任第六天的6月10日国务会议上指示制定送还对策。据悉，统一部等部门讨论了通过板门店送还等多种方式，最终决定修理他们乘坐的木船后，让他们全部乘坐该船，通过海上送还。分析认为，继停止对朝传单和停止对朝扩音器广播后，韩国又决定送还要求回国的朝鲜人，采取了先发制人的改善南北关系的措施。不过据悉，朝鲜尚未对通过联合国军司令部发出的送还通知作出反应。韩国政府一名消息人士表示：“如果朝鲜对联合国军司令部的通报作出回应，可能会调整送还日期。考虑到偶发情况，计划在做好万全准备后，将送还请求送还的朝鲜人。”孙孝周记者、申圭镇记者 hjson@donga.com、newjin@donga.com