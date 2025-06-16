挚友首次对决……金慧成击出适时安打，对李政厚略胜一筹

洛杉矶道奇队所在的金慧成（26岁）在与韩国职业棒球联赛Nexen队（现Kiwoom队）同期入团、亦是挚友的旧金山巨人队李政厚（27岁）的美国职棒大联盟（MLB）首次对决中略胜一筹。金慧成于15日在美国加利福尼亚州洛杉矶道奇体育场举行的MLB主场对阵旧金山队的比赛中，作为第9棒二垒手首发出场。前一日未出场的金慧成，在二局下半的首个打席便击出左外野方向平飞安打，展现了良好的击球手感。接着，在球队以6比0领先的三局下半，金慧成在两人出局三垒有人的情况下，面对旧金山队第二任投手斯宾塞•比文斯，击出一支干净利落的中路适时安打。该球飞向中坚手李政厚防守区域。此后金慧成虽连续击出强劲球，但均被接杀。此役贡献4打数1安打1打点的金慧成，其打击率小幅降至0.382。金慧成的队友、“超级巨星”大谷翔平凭借多支本垒打为道奇队奠定胜局。以第一棒指定打击身份首发出场的大谷翔平，在一局下半和六局下半各轰出一支阳春炮。大谷翔平在六局下半击出的本垒打，是其自2018年在洛杉矶天使队登陆大联盟以来，历经8个赛季后击出的个人第250支本垒打。击出赛季第25支本垒打的大谷翔平，距离MLB本垒打并列领先者阿隆•贾奇（纽约扬基队）和卡尔•罗利（西雅图水手队•两人均为26支）仅差1支。道奇队先发投手克莱顿•克肖主投7局，被击出3支安打，5次三振，无失分，以优异表现拿下个人赛季第2胜。截至前一日仍与旧金山队并列国家联盟西区榜首的道奇队，此役以11比5取胜，重新以一个胜场的优势领跑分区。作为旧金山队首棒打者出场的李政厚，在一局上半与克肖缠斗8球后选到保送上垒，但在剩余四个打席中均未能上垒。本场取得4打数无安打的李政厚，其打击率下降至0.266。姜泓求 windup@donga.com