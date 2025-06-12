美国国防部：“亚太同盟国应增加防卫费……不允许中国进行战争准备”

美国为了落实特朗普总统第二届政府的国防政策基调，开始着手制定国防战略方针，再次要求其同盟参与对中国的军事施压。有分析认为，美国虽然没有直接提及韩国，但通过强调“亚洲国家增加国防开支的必要性和美军最大限度的灵活性”，明确表现出了重新调整驻韩美军作用的意志。美国国防部政策副部长埃尔布里奇·科尔比当地时间10日在社交媒体X（以前的推特）上表示，“今天早晨，国防部长在众议院预算委员会上就特朗普政府的国防优先顺序和2026财年国防预算作了重要证词”，摘录并上传了国防部长赫格塞思国会书面答辩的主要内容。科尔比强调，赫格塞思5月底在新加坡举行的亚洲安全会议“香格里拉对话”上发表的"亚太同盟应大幅增加防卫费”的发言。赫格塞思在答辩中表示：“北京（中国）正在印度太平洋准备战争。如果中国实现这一目标，将阻止美国的再工业化，威胁美国经济。这样的事情绝对不能发生，美国国防部不会允许。”实际上，中国海军运用的两艘航空母舰“辽宁”号和“山东”号7日首次越过南中国海，与护卫舰一起进入了西太平洋菲律宾海域。分析认为，中国海军进军菲律宾海域，是超越美国构筑的战略防御线、行使海上权限的炫耀性挑衅。中国航母离开后，美国核动力航母“尼米兹”号9日抵达南中国海。预计美国今后也会认为中国的威胁是实际且迫在眉睫的，提高施压力度。赫格塞思10日在国会上表示：“为了国土防御这一首要任务，几乎没有比核威慑更重要的了。将保障美军‘最大限度的灵活性’，加强与同盟的合作，在印度太平洋全境迎接中国的挑战。”即，通过加强美军的前沿部署、扩大与同盟的联合军演及军事合作、加强核遏制力等来应对中国的军事挑战。分析认为，赫格塞思所称的“最大灵活性”是指，在美军及同盟军事力量的运用上，将确保最大的战略灵活性。即，美国不会将美军固定部署在一个地区或限定在特定任务上，而是会扩大选择范围，以便迅速应对中国的挑战。特朗普政府内外提出的裁减驻韩美军乃至重新调整作用符合这一基调。也就是说，美军的任务和作用不仅局限于应对朝鲜威胁的韩半岛防卫，还将投入台湾等附近地区的军事威胁状况中。实际上，科尔比在任命之前就曾表示，应该把驻韩美军的作用从对朝防御转变为遏制中国，并由韩国自行负责防御。申나리 journari@donga.com