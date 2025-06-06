1.5万韩元套餐慰藉食客辛劳 暖心韩餐定食展现慷慨



笔者曾思索，相比外国饮食，韩餐最突出的特色是什么？据外国友人所述，首当其冲是餐桌上那无可比拟的、种类繁多的各式小菜。在他们眼中，这些小菜每一道都像精致的高级料理。西方固然也有按程序化形式为食物赋予各自意义的传统，如前菜或甜点。然而，面对韩餐定食毫无保留、铺满餐桌的丰盛景象，外国人也只能由衷地发出愉快的惊叹。韩语中“满桌菜肴”一词的存在并非偶然。



然而，即便是对韩国人而言，能享用一顿像样的韩定食（韩式套餐）也并非易事。韩定食多出现于讲究礼仪与规格的正式场合。其价格也往往处于令人稍感负担的水平，普通百姓一年中能品尝的次数屈指可数。笔者大致了解，首尔仁寺洞或江南的知名韩定食餐厅，单人份价格在5万至9万韩元之间。根据烤鲍鱼、酱油腌蟹、烤牛肉、烤牛肉饼等主菜以及小菜种类的不同，韩定食的价格呈现阶梯差异。



然而，在首尔西大门区新村延伸至麻浦区老姑山洞的一条小巷深处，有一家能品尝到令人惊叹的韩定食的餐厅。这家由来自全罗北道群山市、年逾六旬的女店主经营的餐厅，已为食客供餐40年。在此仅需花费1.5万韩元，便可享用由应季食材精心烹制的、超过20道的小菜。



菜单展开便令人咋舌：垂盆草、海带芽、菠菜、黄豆芽、绿豆芽、水芹、萝卜苗等新鲜蔬菜制成的可口凉拌菜，以及各式酱菜，依次铺满餐桌。随后呈上拌炒海带茎、火腿香肠、鱼糕、辣椒炒鳀鱼、鹌鹑蛋、豆腐核桃炖菜等炖炒类菜品。不仅如此，还有风味绝佳的黄瓜泡菜和整颗萝卜泡菜，以及让人联想到店主故乡湖南（韩国全罗道地区）的风味——发酵鳐鱼脍。该店韩定食的主菜是石板烤牛肉，搭配包饭用的蔬菜。为免食客因缺少汤品而遗憾，还附赠一碗浓郁清爽的牛肉汤。眼前摆放着如此丰盛的餐食，甚至让人产生一种略显夸张的感受：仿佛一生辛劳都得到了慰藉。



该店盛放小菜的器皿，也非仅供拨弄的小碟。无论一人独酌还是两人成行，小菜均以可供三四人份量的碗碟丰盛呈上。这如何实现？答案在于店主坚持选用优质食材，同时通过降低价格负担、薄利多销的经营策略。实际上，该店已声名远播，不仅外国游客，团体预订也络绎不绝。午晚餐高峰时段，需要排队等候已成常态。运气不佳时，甚至可能无法入内，只能遗憾折返。



用餐期间，可闻店主与供货商通电话、商谈食材事宜的声音，那质朴而亲切的语调，摘录其核心内容如下：“那就送一箱最大、最好的来。”改变人们对韩定食固有观念的，或许正是店主的这份心意——要将最大、最好的食材，用心采购后，慷慨地分享给每一位食客。这份心意，如同群山市前海沉落的夕阳般温暖而神圣。

