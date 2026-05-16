“没有为搞垮公司而成立的工会”……政府介入前达成协议是上策

韩国雇佣劳动部长官金永勋就三星电子劳资冲突问题强调：“没有不存在劳动者的企业，也没有为搞垮公司而成立的工会”，“如果罢工本身不是目的，最终必须通过谈判结束。”这位曾任民主劳动总工会委员长、比任何人都更了解劳动界的“亲劳动长官”出马，强烈敦促通过对话解决问题。15日，三星电子18名社长团成员也发表了对国民的道歉信，表示“将无条件地以开放态度参与对话”。当天，长官金永勋和三星电子社长团接连呼吁同工会方面直接会面，重启谈判。尽管要求必须阻止事态走向破裂的迫切呼声日益高涨，但现场的罢工阴云却日趋浓厚。经济损失已经开始。三星电子为缓解全面罢工导致工厂停产带来的冲击，已着手进行逐步降低开工率的“暖机停机”工作。半导体尖端工艺24小时不间断运转，哪怕暂停片刻，损失也会达到天文数字。产业通商部长官金正宽担忧地说：“工厂停产时，每天最多将造成1万亿韩元左右的生产损失”，“如果正在加工中的晶圆全部受损，预计最多将造成100万亿韩元的损失。”政府内部甚至正在讨论发动最后的手段“紧急调整权”。强制停止争议行为的紧急调整权自1963年制度实施以来仅发动过四次。考虑到半导体产业在韩国经济中占据的绝对地位，发动紧急调整权名分充足，但不到那一步才是理想的解决之策。劳资双方尽快重返谈判桌，自行达成协议，才是共同求生之路。在韩国因罢工风险而动摇之时，全球半导体战争中的竞争对手们正以惊人的速度向前猛冲。在美国，正加快开发无需韩国占据主导地位的高带宽存储器也能驱动的新一代人工智能芯片；美国、中国等地的内存竞争对手则忙于大规模扩建工厂，准备填补韩国的空白。人工智能半导体繁荣是韩国经济恢复根本竞争力的绝对契机。决不能因罢工这记“乌龙球”而葬送掉这个机会。