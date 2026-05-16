“能否按时收到半导体”“真的会罢工吗” 海外客户紧急询问

随着三星电子工会预告的罢工日（21日）临近，海外客户的不安情绪也在加剧。这是因为罢工导致的生产停滞，可能使他们无法按时收到约定的半导体。15日，据半导体业界消息，苹果、惠普等三星电子主要客户最近已向三星电子询问了罢工成为现实的可能性、由此预计的供货短缺规模以及应对方向等。苹果和惠普从三星电子获得制造智能手机和个人电脑所需的内存半导体。此外，据悉大型科技公司也向三星电子表达了担忧，询问用于人工智能数据中心建设和运营的内存半导体供应是否会出问题。距离工会预告的罢工已不到一周，三星电子已着手调整产量，以应对工厂停产。即对系统进行整顿，以便在生产线不能正常运转时，最大限度地减少损失，同时以较少的人力维持生产。公司正在限制投入工序初期的新晶圆规模，并以高带宽存储器等单价高的最新工艺为主调整生产线。工会的立场是，将从21日起进入为期18天的总罢工。也有担忧认为，为减少三星电子不确定性带来的风险，寻找替代供应链的动向将会扩大。据中国信息技术媒体《快科技》、《日本经济新闻》等报道，从今年年初开始，惠普、戴尔、华硕等全球个人电脑制造商已因内存价格暴涨，开始寻找合肥长鑫存储等中国半导体企业作为替代方案。专家警告称，三星电子工会的此次罢工可能超越单纯的生产停滞，导致三星电子供应链的信誉下降。成均馆大学化学工程系教授权锡埈（音）表示：“如果三星电子不能按时供应约定的半导体，客户可能会判断，为分散风险，必须将订单分配至其他方面”，“如长此以往，三星电子的需求预测及事业计划也将被打乱，从而对设施、技术等投资时机产生负面影响。”朴贤益记者 beepark@donga.com