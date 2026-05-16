第22届国会立法成绩“不及格”，法案通过率仅为7.5%

据调查，第22届国会前半期法案表决率仅为7.5%，比第21届国会大幅下降。有人指出，经过“12月3日”紧急戒严等，朝野政党对峙加剧，也导致民生法案的处理被推迟。据国会议案信息系统15日透露，第22届国会成立的2024年5月30日至本月14日期间共提出18473件法案，其中在全体会议上通过的法案有1397件，表决率仅为7.5%。这意味着，如果提议的法案有100件，国会通过的法案只有7件多一点。这在历届国会中是最低的比例。以上半期国会为基准，第19届国会的表决率为15.4%，第20届为13.25%，第21届为11.5%。据分析，国会法案表决率下降是因为法案提交件数日益增加，而朝野政党对峙导致法案审查和处理被推迟。第22届国会成立后，朝野政党在削减预算和接连弹劾国务委员的过程中产生了严重的矛盾。李在明政府上台后，围绕三大特检（内乱、金建希、殉职海军）、“检察改革”法案等的处理发生冲突，阻挠议事（无限制讨论）和抵制常任委员会等事态大幅增加。因此，房地产供应对策支援法案等民生法案被搁置在常任委员会或全体会议上。韩国外国语大学政治外交学系教授李在默表示：“先进行民生立法、政治斗争排在后面的协商政治消失了。”具珉起记者 koo@donga.com