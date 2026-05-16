要想恢复保守掌权能力，首先要改变全党大会规则



笔者曾问过平时对国民力量党代表张东赫的政党运营路线持批判态度的国民力量党少壮派议员，为什么不敢大声说话，为什么重要议员们都在袖手旁观。



他说：“说实话，不得不考虑张代表行使2028年议会选举公推权的可能性。”考虑到以党员投票80%、适用防止逆向选择条款的一般舆论调查20%进行的全党大会规则，就要假设与激进派支持层关系密切的张东赫在下次全党大会上连任的可能性。也就是说，如果没有退路就盲目地批评张东赫，可能会在下次议会选举中得不到公推，因此对议员们来说，还不如观望情况，才是合理的选择。



党内很多议员都有这样的看法。以激进支持层为中心的领导层和议员们虽然对此感到担忧，但无法将想法吐露出口，这种氛围离开了国民力量党全党大会的规则很难以理解。



现在全党大会的规则是尹锡悦前总统的减法政治残余。在2021年6月的全党大会上，获得民心压倒性的支持，从未当选国会议员的30多岁候选人李俊锡（现改革新党代表）当选。但是，在“李俊锡体制”中赢得总统选举的尹锡悦和亲尹锡悦集团立即与李俊锡展开“权力混战”，并将李俊锡驱逐出党。



此后，完全掌握党的亲尹集团表示“党的主人就是党员”，将70%党内比重、30%民心比重的全党大会规则改为100%党内比重。虽然很多人担心，如果改变规则，使其远离民心，副作用很大，但首先不让非尹锡悦派系掌握党权是目标，因此担忧很快被置之不理。



反映民心的0%带来的结果是2024年4月议会选举的惨败。此后，以首都地区议员为中心，要求大幅反映党代表选举民心的呼声越来越高，与对此反对的党主流惯性相冲突，最后折中的结果是党内80%、民心20%。



但是，很多少壮派议员评价说，目前的标准也远远不够。同样反映20%民心的2024年全党大会、2025年全党大会以及现在，情况正在持续发生变化。经历尹锡悦的戒严和弹劾后，激进派党员的浓度变浓了。他们动摇党内选举和领导层的强度进一步加大。党内外正弥漫着一种担忧：如果不能通过民意“冲淡盐分”，党的路线与普通选民认知之间的脱节恐将进一步加深。



通过由激进派党员左右的选举当选的党代表只能偿还欠他们的债务。如果没有结构性变化，无论谁成为党代表，国民力量党都有可能反复出现背离民心的面貌。



政党的目标是创造政权，在议会中成为多数党。国民力量党在4年前重新创建了政权。当时引领政权更迭的动力是对加法政治和对民心的敏感度。国民力量党议员不可能忘记，曾经不分派系为重新创建政权而全力以赴的记忆。如果国民力量党想重新成为掌权政党，就应该启动讨论修改全党大会的“游戏规则”，以接近民心。

