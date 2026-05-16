特朗普和习近平暂时阻止了“懦夫博弈”

美国总统特朗普15日结束对中国的为期三天两晚的国事访问。这是特朗普自2017年11月以来时隔8年零6个月再次访问中国，也是他与中国国家主席习近平的第六次会面，双方就台湾问题、伊朗战争、贸易矛盾等两国核心悬案进行了讨论。由此，两国首脑就去年特朗普第二届政府上台后因关税战争等一度陷入“懦夫博弈”的两国关系暂时保持“稳定”水平达成了协议。但有评价认为，在核心悬案中未能达成实质性的协议，这反而暴露出了双方看法上的差异。两位首脑也没有发表共同声明。此次会谈中，特朗普将重点放在扩大美国产飞机、农产品、原油出口等经济问题上，习近平则强调中国对台湾的“红线”。此外，习主席还提出“中美战略稳定关系”的中长期框架，展现了与相对集中于短期经济交易的特朗普不同的战略。特朗普和习近平15日上午在北京中南海举行茶谈会，并共进工作午餐。中南海聚集了习近平的办公室等中国核心权力机构，被称为“中国权力的心脏”。这是美国总统自2014年奥巴马以来首次访问该地。两位首脑继前一天的欢迎活动、首脑会谈、访问天坛公园、国宴之后，当天又进行两次会面，展示了亲密的关系。特朗普当天表示，与中国“达成了梦幻般的贸易协议”，自己对成果进行了高度评价。他在前一天首脑会谈结束后录制并在当天播出的福克斯新闻台采访中强调：“（中国）决定订购200架波音飞机，还将为美国农民大量购买大豆。”分析认为，在11月的中期选举即将到来之际，特朗普急需一份引人注目的成绩单，因此凸显了同中国的贸易成果。中国外交部当天则表示，两国元首同意把“中美建设性战略稳定关系”作为中美关系的新定位，这将为未来两国关系提供战略指引。也就是说，将美中关系提升为长期势力均衡的问题，而不是单纯的贸易谈判。有评价认为，中国通过这一措施，强调了今后将在与美国同等的位置上展开竞争的计划。曾在特朗普第一届政府白宫国家安全委员会工作的中国专家丽扎·托宾对公共广播电视公司表示：“其中含有这样的意思：我们（中国）和你（美国）是平等的。美国不再是唯一的超级大国。”中国官方媒体新华社在当天的评论中表示：“两国首脑同意重新设定中美关系，将共同把握中美关系这艘巨轮的方向和舵，为变乱交织的世界注入更多的稳定性和确定性。”华盛顿=常驻记者申晋宇、北京=常驻记者金哲中 niceshin@donga.com、tnf@donga.com