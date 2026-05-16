可爱的马斯克之子，感慨天花板的鲁比奥

陪同美国总统特朗普访问中国的特斯拉首席执行官马斯克和国务卿鲁比奥在当地做出别具一格的举动，成了热门话题。马斯克14日在举行中美首脑会谈的人民大会堂与6岁的儿子“X（本名X Æ A-Xii）”一起登场。X是马斯克2020年与加拿大歌手格莱姆斯所生的儿子。当天，马斯克在社交媒体上分享了儿子的视频，并写道：“我儿子正在学习中文。”特别是X身穿印有龙纹的中式马甲，背着虎头包，在中国成为热门话题。《现代快报》等中国媒体15日报道说，网上商城相关商品的销量大幅增加。马斯克不愧是“明星首席执行官”，人气一直延续到了晚宴上。前来马斯克坐着的桌子旁和他合影的人络绎不绝。特别是参加晚宴的中国科技大企小米的雷军在和马斯克打招呼后一起自拍的样子，通过社交媒体广为流传。另外，马斯克虽然神色疲惫，拍照时却露出了特有的滑稽表情。当天上午举行欢迎活动时，马斯克也拿出智能手机转着圈拍摄周围，相关照片被公开后，在中国社交媒体上获得了“人民大会堂360度转拍”的别名。鲁比奥也意外地受到了关注。转播摄像机捕捉到，鲁比奥进入人民大会堂内举行首脑会谈的会议室后，仰望天花板上的装饰，连声赞叹。鲁比奥还竖起大拇指，指着天花板和旁边的战争（国防）部长赫格塞思搭话。这是在平时表情严肃的鲁比奥身上难以经常见到的一幕。鲁比奥是美国政府内部代表性的对华强硬派，因批评中国的人权问题而被中国列入制裁名单。原则上，一旦名字出现在制裁名单上，就不能进入中国。但中国当局在去年1月鲁比奥就任之前，将他的名字从“卢比奥”改为“鲁比奥”。鲁比奥还公布了他在飞往北京的美国总统专机（空军一号）上身穿委内瑞拉总统马杜罗年初被美军逮捕时同款衣服的照片，一时成为话题。金喆仲 tnf@donga.com