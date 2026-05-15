李在明：“朴正熙的新村运动在这个时代依然有用”

李在明总统14日就新村运动评价说：“这是工业化时代朴正熙总统为改善大韩民国的文化和经济、社会环境而开始的相当大成果的运动。在这个时代也很有用。”李在明当天下午出席在京畿道城南市召开的新村运动中央会现场恳谈会，并表示：“我们在对外援助支援事业中取得最大效率的方法就是传授新村运动。”这是民主党（系列）出身的总统首次正式访问新村运动中央会活动。李在明强调：“之于民间团体，我首次访问了‘新村’，这在历史上是没有的。”青瓦台解释说，安排这一日程，是为了恢复通过新村运动过去团结一心创造奇迹的经验，并突出超越中东战争等共同体危机的国民团结价值。李在明表示：“新村运动在韩国历史，特别是近代化的历史中真的起到了很大的作用。在韩国志愿团体中，也许以低姿态进行志愿活动最多的团体就是‘新村’。在近代化历史中，它真的发挥了很大的作用，现在在社会服务活动中也在努力做到无人能及的程度。”他还表示，“如果像部分人担心的那样，总是这样被挤到一边，就会被无视。如果总是因为政治原因而挤到一边，事实就不会受到尊重”，嘱咐在6月3日地方选举之前保持政治中立。李在明提及自己在担任京畿道知事时期提议将悬挂在官公署的新村旗换成其他民间团体旗一事，还表示，“当时没有提出太大的问题，给予协助，在此表示感谢。”尹多彬记者 empty@donga.com