魏圣洛：“年内完成移交战时作战指挥权的‘路线图’”

韩国国家安保室长魏圣洛13日表示：“今年将完成收回战时作战指挥权的路线图。”李在明政府计划在任期内尽早回收战时作战指挥权，青瓦台确定今年下半年完成移交三阶段中的第二阶段“完全运用能力”验证，然后确定移交时间，这一表态正是上述意志的具体化。魏圣洛当天在韩国新闻广播编辑人协会的邀请座谈会上表示：“韩美国防当局正在推进战时作战指挥权的尽早移交。”分析认为，这是在强调今年10月在美国举行的韩美安保协议会上确定移交时限的目标。但是，随着美国优先考虑满足移交战时作战指挥权的条件，韩美出现了意见分歧。有人指出，围绕战时作战指挥权的移交时间，韩美之间正在展开拉锯战。驻韩美军司令官泽维尔·布伦森4月22日在美国众议院军事委员会听证会上表示：“已向国防部提交了2029财年第二季度（2029年第一季度）之前达成（移交战时作战指挥权）条件的‘路线图’。”韩国政府的立场是，为了在李在明政府任期内稳定地移交战时作战指挥权，应该提前移交时间。韩国国防部长安圭伯与美国战争（国防）部长赫格塞思举行会谈后，当地时间12日在华盛顿常驻记者座谈会上就移交战时作战指挥权一事表示：“赫格塞思完全同意以条件为基础的移交，希望尽快移交。”对此，魏圣洛表示：“有韩国的时间表，也有美国的时间表。”他还说：“条件方面可能会有差异。我认为差异不会太大。”申圭镇记者、尹相虎军事记者 newjin@donga.com、ysh1015@donga.com