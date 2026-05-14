辛拉面上市40年销售额突破20万亿韩元 农心提出2030年跃升全球第一

1986年上市的辛拉面在韩国方便面行业率先突破累计销售额20万亿韩元、累计销量425亿包。农心将新产品“辛拉面Rose”加入产品线，并加快海外市场拓展步伐，提出到2030年跃升为全球方便面市场第一的目标。农心代表理事赵容哲13日在首尔中区乐天酒店首尔举行记者恳谈会时表示：“辛拉面的辣味已超越韩国，走向世界，截至去年底，以单一产品计算累计销售额突破20万亿韩元”，“这是40年来同全球消费者共同书写的纪录”。累计销量共达425亿包。按每袋面条长度40米计算，已售出的辛拉面总长相当于在地球与太阳之间往返约6次。相当于每小时售出约12万包，每秒售出约34包。辛拉面累计销售额中约40%来自海外。农心从1981年设立日本东京事务所起步，此后陆续在中国、美国建立海外生产基地，今年又成立俄罗斯法人，不断拓展全球网络。得益于此，辛拉面目前在全世界100多个国家销售，以去年为准，北美、中国和日本占海外销售额的一半。2020年，在《纽约时报》评选的“世界最佳方便面”中，辛拉面Black力压被视为方便面鼻祖的日本日清等品牌，排名第一。赵容哲当天再次强调去年纪念公司成立60周年时发布的“愿景2030”。他表示：“将把海外销售比重提升至60%以上，到2030年实现销售额7.3万亿韩元，营业利润率达到10%，跃升为‘全球第一’。”这相当于将农心去年合并销售额3.5143万亿韩元提升一倍以上。据全球数据分析机构欧睿国际统计，以去年为准，农心在全球方便面市场占有率排在台湾顶新国际集团、日本日清食品、日本东洋水产、印度尼西亚印多食品之后，位列第五。农心将于18日在韩国和日本同步推出辛拉面上市40周年纪念新品“辛拉面Rose”。辛拉面Rose是在原有辛拉面辣味基础上添加辣椒酱、番茄和奶油制成的产品。下月起，该产品将全面启动海外当地生产与出口。赵容哲说：“如今不惑之年正是最具活力的青年时期，今后辛拉面将继续成长为代表韩国辣味的品牌，以及引领全球饮食文化的K-Food中心品牌。”金多妍记者 damong@donga.com