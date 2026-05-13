总统政策室长提出“半导体国民红利论”：“人工智能的果实，应还给国民”

总统政策室长金容范12日表示：“人工智能时代的果实不仅仅是特定企业的成果。部分果实应该从结构上还给全体国民。”由于史无前例的半导体繁荣，预计会有巨额超额税收，在这种情况下，全社会将正式讨论向何处投资。据分析，政府内部也已预告，在6月3日地方选举后，将在明年预算编制过程中就超额税收的利用问题展开争论。这种情况下，金容范率先提出了“全民红利”。金容范当天在脸书上表示：“如何将人工智能基础设施时代的结构性超额利润制度化? 如果人工智能延伸为历代级超额税收，如何使用这笔钱不是选择的问题，而是需要考虑的设计问题。”他强调：“这一果实是在半个世纪来全体国民共同积累的基础上的。部分果实应该在结构上还给国民。”金容范举例说，1990年代挪威通过石油获得的收益积累在主权财富基金中，转换为未来一代资产。他还列举了青年创业资产、农渔村基本收入、支援艺术工作者、强化老龄年金、人工智能时代转型教育费用等国民红利用途的例子。金融投资业界预测，三星电子和SK海力士的2027年度法人税将大幅超过100万亿韩元。这比2025年一年的法人税84.6万亿韩元还要多。有人预测，今年的经济增长率也将大幅超过当初的目标值，达到3%以上。在人工智能转型带来的半导体繁荣将长期化的乐观论日益增大的情况下，预计将正式进行如何用好超额税收的讨论。随着半导体繁荣和股市活跃，税收增加已成定局，因此明年的预算案也将在扩张财政基调下编制。不过，对于“国民红利”一词，在野党批评说：“这是要搞社会主义吗?”对此，金容范反驳道：“这不是为了对企业利润征收新的横财税，而是为了利用因人工智能产业繁荣而自然增加的超额税收。”尹多彬记者、洪锡浩记者 empty@donga.com、will@donga.com