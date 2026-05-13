韩国周王山失踪小学生搜寻未果 两天后被发现身亡

在庆尚北道青松郡周王山国立公园失踪的小学生，最终于两天后被发现身亡。该学生在距登山路400米的斜坡下被发现。12日，据警方和周王山国立公园事务所等消息，失踪的六年级学生姜某（12岁）于当天上午10时13分左右，在距山顶主峰（海拔720.6米）约400米的山谷下被发现。姜某于10日中午时分与家人一同前往周王山大典寺，随后将手机交给父母，称要独自登山后便前往主峰方向，之后失联。警方和消防部门于10日下午接到报警，连续两天展开了大规模搜寻。当天上午7时许起，共投入350余人和直升机、无人机及证据采集犬等。姜某被发现的地点位于越过主峰通往刀脊岭的正规游览路外，一处险峻的山坡下400米处。被发现时，他躺在山谷下，除面部有伤外，并无其他外部出血或严重损伤迹象。警方判断，姜某因走错路失足滑倒，继而因低体温症和体力衰竭死亡。据悉，在姜某失踪第二天即11日，周王山地区出现降雨，凌晨气温降至零度。周王山国立公园事务所灾难安全科科长金基昌表示：“孩子被发现的地点从其他登山路绝无可能到达，只能是从主峰通往刀脊岭的正规游览路外侧路步行而下或失足滑落才能抵达。”他还补充道：“坡度约50度，属陡坡地形，林丛茂密，普通游客难以步行接近。”警方计划通过尸检查明确切死因。当天下午2时左右，周王山开始降雨，导致直升机无法接近，遗体收殓工作也推迟至下午3时30分许才开始。搜救队员直接下到险峻的山坡下转移遗体，在发现遗体约6个小时后的下午4时左右完成收殓。当遗体终于被收殓并抬下来时，姜某的父亲哭喊着“怎么办，怎么办……”，泪流不止。现场的搜救队员和家属们也都难掩沉痛表情。与此同时，当天姜某母校——大邱寿城区一所小学沉浸在巨大冲击中。校方计划面向学生和教职员工开展哀悼教育，并通过校内咨询中心提供心理辅导。大邱市教育厅也为抚慰因突如其来的噩耗而受冲击的学生的情绪，启动了紧急咨询支援。庆北青松=明敏俊记者 mmj86@donga.com