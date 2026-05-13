特朗普即将访华 马斯克、库克等商界领袖随行 黄仁勋缺席

美国总统唐纳德•特朗普将于13日至15日对中国进行访问。特斯拉首席执行官（CEO）埃隆•马斯克、苹果首席执行官蒂姆•库克等16位美国科技与金融界企业家将随行。曾被称为特朗普“第一好友”、但一度关系不睦的马斯克，此次名列访华代表团名单，引发关注。不过，在中美贸易战中最敏感品类——人工智能（AI）半导体企业中，英伟达首席执行官黄仁勋并未在代表团中。11日，《彭博社》等媒体援引白宫官员的话报道称，来自科技、金融、航空、农业等主要产业领域的首席执行官们将大规模陪同特朗普总统访华。贝莱德、黑石、花旗集团、高盛、万事达卡、维萨等美国主要金融机构的首席执行官也位列其中。航空产业方面，波音和通用电气航空的首席执行官及高管将随行；农业领域的嘉吉，以及科技领域的元宇宙、美光、高通的首席执行官及高管也将同行。特朗普政府一位官员向《彭博社》表示：“总统希望通过此次访华，与中国达成商业交易和采购合同。”该官员还称，“尤其希望敲定关于与中国建立贸易委员会的具体细节。”此次访问中最受瞩目的交易是中国购买波音飞机。《彭博社》等媒体报道称，“波音即将从中国获得史上最大规模的500架737 Max飞机订单。”嘉吉首席执行官布赖恩•凯克斯预计将参与中国购买美国农产品的谈判。针对曾与特朗普一度关系冷淡的马斯克加入访华代表团一事，《彭博社》解读称，“这显示出美国总统与这位世界首富的关系已经修复。”特斯拉目前正努力在中国获得自动驾驶系统许可。特斯拉上海工厂在与中国本土电动汽车企业比亚迪等的竞争中，上月销量同比增长36%。苹果公司约20%的营收来自中国，且富士康等主要合作伙伴也位于中国，因此对此次访华寄予厚望。对于一直主张放松人工智能半导体对华出口管制、积极推动扩大对华出口的黄仁勋未参加代表团的背景，业内提出了各种猜测。更何况，他最近在接受《消费者新闻与商业频道》采访时曾表示：“如果收到白宫的访华邀请，我会同行。”曾在约瑟夫•拜登政府担任国家安全委员会中国事务主任、现为美国战略与国际问题研究中心高级研究员的亨丽埃塔•莱文分析称，“白宫内部的强硬派官员似乎是担心黄仁勋会向特朗普总统施压、要求开放中国市场，因此将他排除在访华团之外。”《彭博社》预计，黄仁勋缺席可能给英伟达人工智能半导体对华出口计划带来潜在影响。此前，特朗普政府已批准英伟达H200人工智能半导体对华出口，但中国政府尚未允许本国企业购买。另一方面，《雅虎财经》分析指出，此次访华企业家代表团的规模比2017年特朗普首个任期访华时的29人以及去年中东之行时的60人均有所减少。林雨宣 imsun@donga.com