加州大学伯克利分校开设韩国语课程83年后 首批“韩国学”毕业生诞生

美国加利福尼亚大学伯克利分校首次培养出韩国学专业毕业生。这距离在日本殖民统治时期的1943年，该校在美国大学中率先开设韩国语课程以来，已过去83年。加州大学伯克利分校东亚学系于11日（当地时间）表示，在19日举行的毕业典礼上，3名辅修韩国学的学生将首次获得韩国学学士学位。韩国学专业于去年秋季学期新设。加州大学伯克利分校东亚学系教授安镇洙（音）表示：“伯克利虽然较晚才开设韩国学专业，但这是非常有意义的事情。”他说：“因为正是在祖国处于日本殖民统治下的1943年，伯克利在美国大学中首开韩国语课程。”加州大学伯克利分校的韩国语教育，始于独立运动家崔奉允先生（1914-2005年）于1943年在东方语文学系（现东亚学系）开设韩国语课程。为教学需要，他亲自编写了美国最早的大学韩国语教材《初等韩文教科书》。当时当地没有韩文铅字，正文由崔先生的夫人崔用子女士手写完成。崔先生于1941年在夏威夷檀香山加入整合了美国各地韩人团体的在美韩族联合委员会并开展活动，1995年被授予建国勋章爱族章。1943年由崔先生和仅18名学生起步的韩国语课程，在韩国文化全球人气的推动下，如今已发展成为每年有400至500名学生选修的热门课程。目前有7名韩国语教师负责授课，每年还举办“韩国日”活动。首位韩国学专业毕业生金素英（美国名 艾丽丝•金）表示：“自豪于加州大学伯克利分校的韩国学课程设置，不仅能研究近现代史，还能直接研究如乡札（新罗时期借助于汉字标记朝鲜语的书写形式）等古代标记法、古典文学一手史料，从而深入接触韩国的历史与文化。”另一位韩国学专业毕业生赵安•文也表示：“通过学习诗人尹东柱的诗作，了解殖民统治、6•25战争和分裂的历史，重新找回了作为韩国人的认同感，甚至规划了未来。”加州大学伯克利分校尚未开设韩国学研究生课程。安教授正在继本科专业新设之后，推动开设研究生课程。장은지 jej@donga.com