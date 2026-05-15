子公司工会就总公司的经营决定举行罢工……《黄色信封法》的副作用成为现实

现代汽车集团子公司现代摩比斯的事业结构转型遇到了障碍。子公司工会反对将生产前照灯等的灯具事业部门出售给其他企业的决定。企业出售事业部门或收购新事业部门是家常便饭。但在3月10日实施《黄色信封法》（修改后的工会法）后，问题变得复杂起来。现代摩比斯今年1月决定向全球汽车零部件企业“OP移动”出售灯具事业部。据说，这是为了调整公司的未来战略，提高效率而作出的决定。但是，向灯具事业部提供产品的现代摩比斯的子公司现代IHL所属的700多名工会成员表示无法接受，从上月底开始展开全面罢工。在此基础上，现代IHL工会和上级团体民主劳总金属工会要求“外包方现代摩比斯对情况负责并接受交涉”。现代IHL工会主张与现代摩比斯进行交涉，而不是与本公司进行交涉，是因为“出售事业部是影响子公司工会成员雇佣稳定性的行为”。《黄色信封法》将可以合法罢工的争议对象从现有的“（工资决定等）劳动条件”扩大到“有关劳动条件的决定”，以此为依据，工会要求与外包企业进行交涉。财界担心，在没有细心考虑的情况下扩大罢工对象的《黄色信封法》会制约结构调整、并购等正常经营活动。OP移动承诺“以维持事业范围、人员、组织为原则，根据韩国法律将彻底遵守相关事项”，但工会仍在继续罢工。现代摩比斯和子公司提出的每人1亿-1.5亿韩元的离职奖金和抚恤金也将被拒绝。随着罢工的延长，担心零部件不足会导致现代汽车和起亚的生产出现问题。以为了未来的经营战略变化、提高收益性、确保资金等为目的，企业调整事业部门本质上是经营权的领域。在没有明确规定的情况下，扩大争议范围，《黄色信封法》连“实质性、具体决定劳动条件”的外包也视为用工方，其模糊性在产业现场造成了很大的弊端。必须在副作用进一步扩大之前修改法律。