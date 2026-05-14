赫格塞思：“从驻韩美军向中东抽调‘萨德’，是事先计划好的”

美国国防部长赫格塞思当地时间12日表示，美伊战争爆发后，驻韩美军的部分萨德系统被抽调到中东，是根据事前计划采取的措施。分析认为，此番言论的主旨是指，美方不是为了应对伊朗的报复攻击而突然移动部署在韩国的萨德系统，而是从战争准备阶段起有此计划。赫格塞思当天出席美国参议院年度总支出委员会国防小委员会预算听证会，被民主党参议员布赖恩·夏茨问到：“美伊战争爆发后，部署在韩国的‘萨德’和‘爱国者’部分系统被紧急转移到中东，这是事先计划好的吗？”赫格塞思还说：“这是为了实现阻止伊朗拥有核武器的明确目标而采取的措施之一。联合参谋本部和行政指挥部对各个方面都进行了彻底的讨论。”对此，夏茨追问道：“伊朗对中东周边国家的报复攻击是完全可以预料到的事情。为什么战争爆发后才移动韩国的萨德等，事后才慌忙应对呢？”对此，赫格塞思反驳道：“我确信，为了彻底应对此次冲突，我们采取了所有可能的措施。”此前，驻韩美军司令泽维尔·布伦森4月21日出席美国参议院军事委员会听证会，确认“萨德”仍留在韩国，同时表示：“我们正在发送弹药，正在准备移动（弹药）。”对此，有分析认为，他的意思是，发射架等“萨德”核心体系仍留在韩国，只有拦截导弹等部分被抽调到了中东。安圭永记者 kyu0@donga.com