韩美对移交战时作战指挥权“想法略有不同”……急躁症助长同盟间隙

正在美国访问的韩国国防部长安圭伯12日表示，韩美就尽快移交战时作战指挥权达成了共识，但“美方有一些不同的想法”。安圭伯就前一天与美国国防部长赫格塞思的会谈结果作了上述说明，并表示，“今后如果还有需要理解和说服的部分，将寻求理解和说服”。分析认为，这意味着，在战时作战指挥权移交的具体时间和条件满足方面，韩美之间存在认识差异，因此需要协调。此次韩美防长会谈是应韩方要求，日程安排得有些仓促。虽然安圭伯解释说，“相比对特定悬案的协议或深度讨论，而是从沟通角度出发进行各种讨论的场合”，但最近韩美之间接连出现限制情报共享和酷澎（Coupang）事件导致安保协议延迟等不和谐音，因此能否成为解决这一问题的契机备受关注。但有人指出，两国在战时作战指挥权移交问题上没有取得任何成果，只是暴露了意见分歧。事实上，安圭伯之所以推进此次会面，也是因为最近驻韩美军司令泽维尔·布伦森提及战时作战指挥权移交时期为处于美国政府更迭期的“2029年第一季度”，引发了争议。韩国政府一直以2028年之前完成指挥权移交为目标，但如果是2029年初，必然会因为美国总统选举结果受到影响。因此，这次聚会是为了提前而举行，结果反而制造了麻烦。美方还把此次会面作为要求伊朗战争合作的契机。赫格塞思在会谈开场白中表示，“期待合作伙伴与我们并肩作战”，事实上向韩国军方施压，要求韩国军队参与霍尔木兹海峡开放的行动。对此，安圭伯以表示支持、派遣人力、共享情报、支援军事资产的顺序转达了阶段性贡献之意，并暂时作出了保留答复。但很明显，美国在现有的同盟账单上新添了对伊朗战争贡献的要求。韩美同盟去年就以韩国军队主导对朝鲜防御和扩大驻韩美军战略灵活性为主要内容的“同盟现代化”达成了协议。特别是，韩国为移交指挥权，承诺增加国防开支并确保核心力量。正如安圭伯所强调的那样，移交指挥权是两国军队统帅最终决定的“政治性、政策性决心事项”。但是，如果不具备这种能力，仅凭意志，是不能确定时间的。越是操之过急，美国提出的账单就会越多。