朴赞郁表示担任评委会主席不会偏袒韩国电影

“有3部备受期待的韩国优秀影片受邀参加戛纳国际电影节，我感到很欣慰。但作为评委会主席，我不会因此给韩国电影加分，哈哈。”12日（当地时间），第79届戛纳国际电影节在法国南部戛纳举行开幕式，开启为期11天的日程。首位担任戛纳电影节评委会主席的韩国人朴赞郁（63岁）当天在当地举行记者会，他回忆说：“韩国如今已不再是电影边缘国家，短短20年间发生了很多变化。”“2004年我首次来到戛纳（携影片《老男孩》）时，韩国电影还只是零星得到介绍。那之后发生了许多变化，其结果就是我如今担任了评委会主席。”朴赞郁表示：“我并不想用‘韩国电影做得很好，所以进入了中心’来表述，这应是电影的中心本身在扩展，从而能够包容更多国家的多样化电影的结果。”今年戛纳电影节上，罗泓轸执导的《希望》入围主竞赛单元，延尚昊执导的《群体》入选午夜展映单元。郑朱莉执导的《朵拉》受邀进入导演双周单元与观众见面。这是自朴赞郁的《分手的决心》之后，韩国电影时隔4年再次进入主竞赛单元。对此，朴赞郁表示：“我将不带任何偏见、先入之见与固定观念，只怀着激动与等待的心情观看影片。但在评审时，我会作为一名对电影有鲜明见解、了解电影历史的专家进行评价。”朴赞郁还就近来美国与伊朗战争等国际局势趋于严峻表达了看法。关于政治与艺术的关系，他说：“将二者视为对立的概念本身就很奇怪。不能因为包含了政治主张，就被视作艺术的敌人。如果在艺术上表达得当，便值得倾听。”朴赞郁曾于2017年第70届戛纳电影节担任主竞赛单元评委。他回忆起此次接到评委会主席邀约时的心境：“我很清楚这是一份压力极大的工作，所以大约苦恼了5分钟。但回首过往，我在戛纳得到了太多馈赠，因此想到，现在或许是我做出回报的时候了。”金泰彦记者 beborn@donga.com