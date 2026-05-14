再一次电影优惠券庆典结束之后到来的账单



韩国政府继去年之后再次发放电影优惠券。从13日开始，将投入271亿韩元的补充预算，按先后顺序发放每张6000韩元的电影折扣券450万张。本月将发放225万张，其余一半将在旺季7月后续发放。



为了拯救新冠疫情后面临危机的剧场街，一直有小规模打折或间接支援方式的政策。但从去年开始，由于政府层面的电影产业活性化政策，投入了大规模预算，成为了喧闹的年例活动。



在执行规模类似的去年，想要获得电影优惠券的用户涌向电影院网站和应用程序，一度令网络连接中断。考虑到电影票价为1.4万至1.5万韩元，这是可以半价观看电影的机会，因此备受关注。短期内，随着观众人数和销售额的增加，剧场街也呈现出短暂的恢复趋势。



问题就在这之后。优惠券宴会结束后，观众们真的会留在电影院吗? 据2025年韩国电影产业结算显示，剧场整体销售额为1.0470万亿韩元，同比减少12.4%（1475亿韩元）。总观众数为1.0609亿人次，同比减少13.8%（1704万人次）。虽然政府付出了超过270亿韩元的政府预算，但未能阻止电影产业的下降趋势。也就是说，虽然发放优惠券有可能成为影院短期输血措施，但对电影产业本身的根本恢复没有太大的帮助。



疫情之后，电影行业的危机不仅仅是价格问题。熟悉OTT（在线流媒体）的消费方式、缩短的内容消费时间、韩国电影不振等综合交织在一起。在这种情况下，如果只急于发放优惠券等短期处方，平时以定价观看的排斥感反而会提高。观众们只是根据优惠券的发放提前观看或一次性观看，不会增加整体电影消费。



电影产业的停滞是世界现象，因此许多国家都在采取多种支援政策。但像韩国这样用大规模优惠券人为刺激影院需求的情况很少见。政府之所以反复选择发放优惠券，可能是因为对短期成果和刺激消费效果的期待。但是，在短期的短暂效果之后，电影界的痼疾正在持续化脓。



拯救电影产业的解决方法不是“以多么低廉的价格展示”，而是“为什么一定要去电影院看”的答案。虽然可以用优惠券暂时坐满观众席，但无法改变观众的习惯和市场结构。为了让观众再次来到电影院，首先要恢复电影本身的竞争力和观看文化。预算应该集中在制作有竞争力的内容或培养创作者等方面。

