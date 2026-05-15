防弹少年团将与麦当娜同台献艺世界杯中场秀

防弹少年团（BTS）将登上2026年美加墨世界杯决赛的“中场秀”舞台。在世界杯上像美式橄榄球超级碗（Super Bowl）一样举行中场秀，尚属史上首次。国际足球联合会（FIFA）与国际公民运动团体“全球公民”14日（当地时间）表示：“防弹少年团将与流行歌星麦当娜、夏奇拉一起，作为联合主角出演7月19日（当地时间）在美国纽约新泽西州大都会人寿体育场举行的世界杯决赛中场秀。”此次中场秀由全球公民与乐队“酷玩”成员克里斯•马丁共同策划。全球公民是一个以消除贫困为目标，围绕气候变化、卫生等全球议题持续开展运动的团体。该组织还运营为扩大儿童教育和足球普及而设立的“国际足联全球公民教育基金”等。此次中场秀还将有人气节目《芝麻街》和《大青蛙布偶秀》的角色出演，打造成各年龄段观众都能享受的舞台。防弹少年团通过所属公司Big Hit Music表达感想说：“能够登上全世界共同参与的这一意义深远的舞台，感到非常荣幸”，“我们相信音乐是传递希望与和谐的通用语言。能够在世界杯上与全球观众分享这一信息，并为扩大儿童教育机会贡献力量，意义更加深刻。”据美国音乐媒体公告牌（Billboard）报道，国际足联世界杯决赛史上首次举行的中场秀预计持续约11分钟。美国《纽约时报》表示：“麦当娜曾7次获得美国格莱美奖，夏奇拉4次，防弹少年团是首个获得格莱美奖提名的韩国流行音乐组合”，“世界杯引入音乐表演，有望吸引平时不常看足球的观众。”据预测，下月开幕的美加墨世界杯将比以往任何时候都更加凸显韩国流行音乐的存在感。韩国女子组合“BLACKPINK”成员LISA将于下月12日在美国洛杉矶索菲体育场举行的美国对巴拉圭揭幕战前，与凯蒂•佩里、未来小子、DJ Sanjoy等一起进行表演。首位在世界杯表演中登台的韩国流行音乐歌手是防弹少年团成员田柾国。田柾国在2022年卡塔尔世界杯开幕式上，与卡塔尔歌手法哈德•阿尔库拜西共同演唱了官方主题曲《梦想家》。史智媛记者 4g1@donga.com