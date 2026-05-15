教师们因“害怕投诉”回避教师节

在京畿道北部某初中工作的教师崔某（30岁）在15日教师节前夕申请了年假。这是为了从根本上杜绝教师节来临之际可能引起的不必要误会。崔某说：“学校方面下达了‘不要收任何礼物’的方针。冷静地拒绝表示诚意也是一种折磨，担心会成为恶性投诉家长的目标，所以干脆离开。”● “手写信也怕引起误会”…… 冰冻的讲台像这样，本应包含感谢和祝贺意义的教师节在教育现场变成了“回避日”。教师们对教师节感到负担是因为2016年实施的禁止请托法。据国民权益委员会透露，教师节当天学生代表等公开赠送康乃馨的个别礼物一律被禁止。强化的清廉基调与最近浮出水面的各种恶性投诉事例重叠，连微小的善意都有可能成为“不正当请托”投诉的借口，这种不安感越来越大。初中教师李某表示：“预定于15日举行的学校体育大会反而令人高兴。”李某说：“过去隔壁学校的老师收到了（禁止请托法）允许的亲笔信，但却被其他家长误解为‘是不是在优待写信的学生’，在拒绝家长和学生的诚意的过程中，感情消耗很大，今年可能会被埋没在体育大会日程中，心里很舒服。”在教育现场，围绕过度的法律解释的争议也在持续。庆尚北道教育厅13日在教师业务门户网站登载“完美整理混淆的禁止请托法”横幅，上面写着：“即使学生自发准备了蛋糕，也不能和教师一起分享”，但在引发争议后删除。因为在教育现场接连出现了“自己分着吃了老师不能吃的教师节蛋糕，学生能学到什么”的批评。庆北教育厅方面表示：“去年接到很多相关咨询，为了引导才上传的。”● 94%的教师表示“得不到尊重”，蔓延的“离开教坛”教师们的士气低落也日益严重。当天，教师工会联盟在教师节即将到来之际，以全国7180名幼儿园和小学、初中教师为对象进行的调查结果显示，对于“教师的教育价值和献身精神在社会上受到尊重”的问题，只有5.6%的受访者回答“是”，回答“在教职生活中感到成就感和自豪”的教师也只有34.4%。越来越多的教师正在考虑将“教师”与意为“离开”的英语单词“exit”相结合的“离教”。回答最近1年内考虑过离职或辞职的教师占55.5%，超过回答者的一半。思考离开讲台的理由中，“家长的恶性投诉”（62.8%）排名第一。其次是“对报酬等待遇不满意”（42.1%）、“学生侵害教育活动”（33.6%）等。全国教职员工会以1902名全国教师为对象进行的问卷调查中，认为“保障教师能够专心从事教育活动”的教师仅占14.7%。对此，教师工会表示：“破坏教师的意义，破坏教职认同感是侵犯教权的本质危险”。全国教职员工会表示：“教师们迫切要求的是法律保护装置和改善结构。”郑瑞英记者、安东=明敏俊记者 cero@donga.com、mmj86@donga.com