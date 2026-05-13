韩国增长率居主要国家之首……罢工会不会导致连“单引擎”都熄火

韩国经济今年第一季度创下了世界主要国家中最高的增长率。第一季度韩国的实际国内生产总值增长率比前一季度增长1.7%，在公布数据的22个国家中最高。这一数字也超过了高增长的代名词印度尼西亚和中国。与去年第四季度因负增长在41个主要国家中仅排在第38位相比，这是大逆转。如果能坚持到最后，将是继提前摆脱全球金融危机的2010年第一季度之后，时隔16年再次实现季度增长率世界第一的目标。在人工智能热潮中，半导体产业是引领大逆转的一等功臣。第一季度出口得益于信息技术产品的好转，增加5.1%。半导体在总出口中所占的比重达37%。三星电子和海力士第一季度合计营业利润为95万亿韩元，取得创纪录的成果。在半导体引领的韩国经济复活征兆下，国内外主要机构将今年的年增长率预测值最多提高到3%。然而，华丽的外表下布满了浓厚的阴影。因为半导体薰风的温暖不会均匀地扩散到整个经济领域。如果从第一季度的增长率1.7%中减去半导体，增长率将大幅下降到0.8%。如果不能培养出与半导体一起引领韩国经济的未来增长动力，就很难保障可持续增长。最令人担忧的是，韩国经济的“单引擎”半导体也处于不安状态。三星电子的罢工这一超大型不利因素是眼下燃眉之急。虽然在政府的斡旋下进行协商，但由于劳资双方的立场差距太大，陷入了困境。全球投资银行JP摩根预测，如果罢工成为现实，三星电子的年营业利润最多将减少43万亿韩元。台积电等全球竞争公司干脆不存在的“罢工风险”被提及本身，就对供应网的信任造成了相当大的打击。现在是时候从国家层面最大限度地扩大来之不易的半导体超级周期的机会。各国为了在赢者通吃结构的人工智能和半导体产业生存下来，正在投入天文数字的投资。韩国也应该通过破格的投资和足以支撑这些投资的果断的废除监管，将目前的不安优势转变为坚实的压倒性优势。必须牢记，如果因为内部矛盾而分心，好不容易挽救的经济恢复的火种有可能会虚无缥缈地熄灭。金宰永 redfoot@donga.com