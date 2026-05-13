片名77字 无厘头挚友荒诞穿越之旅

片名共77个字（含空格共106字）的电影。《涅槃乐队：传奇乐队涅槃与本片毫无关系的涅槃乐队组合马特和杰。某日，为演出而制定离谱的时光机制造计划，回到17年前初次相遇时。》片名令人哑然、结尾标题也离奇的这部作品，将于20日在韩国上映。内容同其片名一样，充满了各种实验性尝试。首先，故事梗概是这样的。既是电影主角也是真实存在的人物，亲密无间的朋友马特（马特•约翰逊饰）和杰（杰•麦卡勒尔饰），两人的愿望是在加拿大多伦多传奇演出场地“莱弗利”进行表演。为此，他们制定了一个荒唐的计划：从多伦多加拿大国家电视塔塔顶跳伞以吸引关注。但此前一直随声附和马特各种古怪计划的杰，出于想进行单独表演的私心，背叛马特后逃跑了。恰在此时，马特发明的“时光机”启动，回到17年前的两人为了改变未来而展开一番挣扎。电影通过两人友情破裂继而弥合的过程，可爱地刻画了这两个呆傻之人的荒诞不经。影片的起点是一部小型网络剧。马特和杰在2007年作为创作项目的一环，制作了网络喜剧秀《涅槃乐队秀》。当时也以“在莱弗利表演”为目标，动用各种天马行空的方法，展现了令人哭笑不得的喜剧。后来，这部作品发展为电视剧系列，巩固了其独特的世界观，甚至扩展成剧场版。尤其值得一提的是，电影利用过去网络剧时期拍摄的影像，增添了纪录片的现实质感。该作品的韩国引进方，是由喜剧演员文相勋领衔的喜剧团体BDNS。这是他们引进的首部作品。据悉，BDNS团队在过去一年里辗转美国洛杉矶美洲电影市场、香港影视展等地，最终在去年法国戛纳国际电影节电影市场引进了这部电影。文相勋表示：“如果说每周拍摄视频上传到YouTube频道就像亲自下厨做菜，那么介绍这部电影的心情，则像是寻找一家能把我想做的料理做得比我更出色的美食店，并将其推介到国内。”歌手Tablo和女儿李夏露参与了电影字幕翻译。金泰彦记者 beborn@donga.com