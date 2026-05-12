青瓦台：“强烈谴责对‘树木’号货船的攻击……将进一步调查以识别攻击主体”

青瓦台11日就被困霍尔木兹海峡的韩国HMM所属的“树木（NAMU）”号货船爆炸事件表示：“对民间船舶的攻击，持不能正当化或容忍的立场，并予以强烈谴责。”国家安保室长魏圣洛在当天的记者座谈会上表示：“我们将通过追加调查来识别攻击的主体、正确的机种或实际大小等。我们将考虑采取必要的应对措施。”外交部前一天表示，根据现场调查结果，4日2架不明飞行器以1分钟为间隔对“树木”号进行了两次打击。在有人提出可能是伊朗无人机或导弹攻击的情况下，韩国政府的立场是，应该通过对“树木”号上确保的飞行器残骸进行精密分析，确认攻击主体。魏圣洛强调：“为了防止类似事件再次发生，将与相关国家持续沟通，并加倍努力，加强对目前位于附近海峡的所有船员和船舶的安全。”韩国政府内外认为，即使确认是伊朗所为，也很难判断是故意攻击还是失误，而且为了被困霍尔木兹海峡内的26艘韩国船舶的安全，有必要采取慎重的外交应对。自“树木”号遇袭的4日以后，法国和中国船只等也遭到袭击，虽然造成了人员伤亡，但一直克制对伊朗的直接应对。不过，预计韩国将加快讨论是否参与由英国和法国主导的多功能部队或由美国主导的“海洋自由联合”等。魏圣洛强调：“为了保障包括我们在内的所有船舶的安全及自由通航，将持续参与国际社会的相关努力。”申圭鎭 newjin@donga.com