从18日起第二次发放高油价补贴……从10万至25万韩元不等

韩国政府从18日起，将以收入下游70%的国民为对象发放每人10万-25万韩元的“高油价损失补贴”。据政府11日透露，第二次发放对象是以有工作单位的单职工家庭为标准，以今年3月缴纳的健康保险费为基准，一人家庭13万韩元、二人家庭14万韩元、三人家庭为26万韩元、四人家庭32万韩元以下就可以得到补贴。保健福利部福利行政支援官金文植（音）解释说：“（以年收入为准）一人家庭约为4340万韩元，两人家庭为4674万韩元，三人家庭为8679万韩元，四人家庭为1.0682亿韩元左右。”不过，即便满足健康保险费缴纳标准，去年财产税课税标准合计额超过12亿韩元或2024年金融收入合计额超过2000万韩元的高额资产家庭将被排除在支付对象之外。政府解释说：“课税标准12亿韩元是以一套住宅拥有者为准，以公示价格为准，拥有约26亿韩元住宅的情况。金融收入2000万韩元以年2%的利率为基准，存款约10亿韩元。”据统计，包括从上个月开始发放的基础生活费（低保）领取者等第一次发放对象和此次第二次发放对象在内，领取高油价损失补贴的国民约有3600万人。第二次发放申请期限为5月18日至7月3日，可通过住所地管辖居民中心或各信用卡公司应用程序及网站等进行申请。人均金额与第一次一样，根据首都地区、人口减少地区等居住地区，将分等级发放10万-25万韩元。可以在信用卡、借记卡、地区爱心商品券、预付卡中选择领取，使用期限截止到8月31日。韩在熙记者 hee@donga.com