特朗普明天访华，与习近平就伊朗和关税问题谈判

白宫当地时间10日表示，美国总统特朗普将于13日至15日对中国北京进行国事访问。中国外交部11日也正式宣布：“应习近平主席的邀请，特朗普总统将于13日至15日对中国进行国事访问。”至此，两国首脑以去年10月底庆州亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议为契机在釜山举行首脑会谈后，时隔7个月再次会面。此外，美国总统访问中国是自特朗普第一届政府第一年的2017年11月以后，时隔8年零6个月。据白宫透露，特朗普13日晚抵达北京，第二天上午将出席中方欢迎仪式和与习近平的双边会谈。预计特朗普和习近平将在此次会谈中讨论是否延长去年10月底达成协议的关税和稀土控制延期等所谓的“贸易战停战”以及伊朗战争、台湾问题、中国的核项目、韩半岛问题等。白宫高级官员10日在事前吹风会上表示：“此次首脑会谈将讨论设立美中贸易委员会及投资委员会、航空航天、能源、农业等领域相关的追加协定。”该官员还表示：“特朗普总统将对中国在经济、军事上支援伊朗提出问题并施加压力。”据悉，虽然有人提出以特朗普访华为契机推进朝鲜与美国首脑会谈的可能性，但到目前为止还没有为此采取行动。在这种情况下，特朗普10日就伊朗对美国终战提案的答复表示“完全不能接受”。有分析认为，伊朗对美国提出的遏制核能力的要求表示强烈不满，预计短期内难以达成结束战争的协议。此前，特朗普以伊朗战争为由推迟了原定于3月底举行的美中首脑会谈，但最终未能结束战争就与习近平会面。此外，特朗普总统在10日公开的时事节目《全面观察（Full Measure）》的采访中表示：“我们还可以再进入伊朗两周，攻击所有目标。我说他们失败了，但这并不意味着（军事行动）已经结束。”这是在再次警告有可能重启对伊朗的空袭。北京=常驻记者金哲中、华盛顿=常驻记者申晋宇 tnf@donga.com、niceshin@donga.com