应盘点包含撤销公诉权的特检法制动过程，追究相关责任



“共同民主党有只要选举氛围一好就会自行忘记的奇妙才能。”



这是6日共同民主党江原道知事候选人禹相虎在YTN广播《张成哲的新闻名堂》中自嘲的叹息。共同民主党4月30日提议对调查李在明总统相关事件的特检赋予“撤销公诉权”的《查明伪造起诉、伪造侦查真相的特检法》，公开宣布在6月3日地方选举之前处理，但仅过4天就改为选举后处理。特别是李总统亲自传达“调整速度”的信息，等于改变了党的方针。



但是，由于这一闹剧，共同民主党的核心战略地区岭南圈和首都圈势均力敌的地区受到了不少影响。以此为契机，保守阵营团结在一起，国民力量党全面提出了“破坏司法秩序”的“政权审判论”。有评价认为，作为以大韩民国正常化和地方权力交替为口号的共同民主党来说，这是彻骨的失策。



特检组提出后，共同民主党内部有人士立即表示：“这是在选举过程中没有道理的事情。”一名不愿透露姓名的首尔再选议员表示：“应该在特检法提议前在议员全体会议上进行讨论。”仁川一名重量级议员表示：“首先应该进行特检，查明真相后再寻求取消公诉的方法。”大邱市长候选人金富谦3日公开哭诉说：“如果不想抛弃辛苦工作的同志们，请慎重对待。”



但在6日作为院内代表单独参选的前院内代表韩秉道再次当选后，共同民主党以“这是要在议员全体会议上讨论的事情”为由，将球踢给了院内领导层。但是此前4日，李在明曾亲自通过总统政务首席秘书洪翼杓表示：“具体的时间和步骤，请党在收集国民意见后，经过深思熟虑后作出判断。”结果，当时具有院内代表候选人资格的韩秉道表示，“将在内部进行讨论，并进一步听取国民舆论”，事实上宣布将把讨论推迟到地方选举以后。



但是，随着国民力量党全面展开撤销公诉问题的争论焦点化，舆论负担原封不动地保留了下来。眼下，活跃在一线的候选人们都显得非常困惑。国民力量党首尔市长候选人吴世勋反复向共同民主党候选人郑愿伍施压，要求“对试图撤消公诉表明立场”，郑愿伍则以“这是立法部门要做的事情”为由，回避正面回答。部分候选人就撤销公诉权表明了“当然内容也要重新讨论”的立场，但未能避免逆风。



共同民主党就此次战略失败问题，在地方选举前宣布特检法处理之前，要查明讨论和决定过程。党内部分人士表示，考虑到以20日为目标的国会议长选举日程等，在地方选举前不可能处理特检法。在院内票数空白的情况下，党领导层是追求强硬支持层而推进的，还是被伪造起诉国政调查特别委员会强硬派所左右的，或者是与总统室进行了某种程度的对话等，这些都是需要回顾的部分。特别是法案中包含的特检的撤销公诉权是通过什么样的讨论才纳入的，一定要仔细分析。而且如果有人要负责，就应该负责。

