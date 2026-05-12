HYBE旗下三组女团携电子舞曲回归

LE SSERAFIM的《CELEBRATION》、ILLIT的《It’s Me》，以及KATSEYE的《PINKY UP》。HYBE旗下厂牌的三组人气女团近一个月来接连推出以电子舞曲（EDM）为主的强劲电子音乐作品。KATSEYE、LE SSERAFIM和ILLIT发布的歌曲均以节奏每分钟约150拍的强劲节拍为基础，融入科技舞曲元素。率先吹响号角的是HYBE与格芬唱片旗下的KATSEYE。上月9日发行的《PINKY UP》是一首融合强烈打击乐、贝斯与华丽合成器质感的歌曲，能量感十足。去年凭借超流行曲风的《Gnarly》在全球市场取得显著成功的KATSEYE，此次再度展现出夸张的电子音效和其特有的力量感表演。歌曲所传递的“展现沉浸于当下的自信”这一信息同样被评价为很好地发挥了KATSEYE特有的长处。《PINKY UP》在美国大型音乐节“科切拉谷音乐与艺术节”首次公开后，进入公告牌主单曲榜“百强单曲榜”，排名第28位，目前已连续三周在榜。出道至今一直坚持梦幻精灵概念的BELIFT LAB所属女团ILLIT选用电子舞曲，则多少有些出人意料。上月30日发行的第四张迷你专辑《MAMIHLAPINATAPAI》的主打歌《It’s Me》与此前不同，显得更具攻击性且棱角分明。尤其是“你的最爱就是我”这般大胆的歌词以及带有甩头动作的编舞令人印象深刻。成员MOKA曾解释说，这是一首“像火锅一样刺激、一吃就停不下来的歌”。SOURCE MUSIC所属的LE SSERAFIM于上月24日发表的正规二辑《PUREFLOW pt.1》的先行单曲《CELEBRATION》也属于电子舞曲系列。这首歌结合了旋律科技舞曲和硬派风格，强烈表达出“承认恐惧并获得直面力量的那个瞬间，让我们庆祝”的信息。这样一来，有批评声音指出，HYBE旗下女团在同一时期集中推出电子音乐作品，导致各团队的个性变得模糊。强劲节拍、重复的副歌以及以表演为中心的构成被共同凸显，可能被笼统地听成“HYBE式电子音乐”。大众音乐评论家金度宪也表示：“LE SSERAFIM的《CELEBRATION》更接近硬派风格，KATSEYE的《PINKY UP》超流行特质更强”，但他同时指出，“三组女团都推出电子音乐风格歌曲，差异化策略不够鲜明，令人遗憾。”当然，在近期的K-POP女团领域，电子舞曲正逐渐确立为新的主流。2024年Aespa的现象级热曲《Whiplash》，以及BLACKPINK去年回归时选择的《DDU-DU》也都是科技舞曲。金度宪评论称：“这可以看作是将近期市场上最受关注的曲风按照各团队的语法进行了加工。”史智媛记者 4g1@donga.com