确认“树木”号遇袭……被困霍尔木兹海峡的26艘船只的安全第一

韩国政府调查结果显示，4日在霍尔木兹海峡发生的韩国HMM所属货船“树木”号的爆炸原因是2个不明飞行物造成的连锁打击。由于受到这样的外部打击，“树木”号左侧船尾外板受损宽5米、深7米，机舱地面被打穿，引发了火灾。青瓦台11日强烈谴责说，“不能容忍对民间船舶的攻击”，并表示，将通过专业调查识别攻击的主体及机种后，考虑今后的应对措施。尽管韩国政府对“树木”号攻击主体持慎重态度，但大部分情况都指向了伊朗方面。韩国政府在此次宣布之前召见伊朗驻韩大使进行说明，表明很大可能是伊朗方面所为。此前，伊朗媒体、军方和伊朗驻韩大使馆发出了不同的声音。伊朗国家电视台报道称，“目标瞄准了违反海上规定的韩国船只”，但伊朗驻韩大使馆否认与伊朗军队有关。第一轮调查结果显示，这是针对韩国船只的蓄意攻击，因此有必要对攻击主体和武器进行精密调查。有必要辨别打击飞行物是自杀式无人机还是巡航导弹，进而查明攻击主体是伊朗军队、革命卫队还是亲伊朗武装势力。只有以无法抵赖的证据为基础，才能加大外交谴责力度，并要求采取防止类似事件再次发生等负责任的行动。不过，应对水平必须在综合所有情况的战略判断下决定。根据调查结果采取原则性按比例应对，但最重要的是确保包括“树木”号在内的26艘韩国船舶和160名韩国船员的安全。战争之于伊朗关乎生存。稍有不慎，过度的措施就会导致韩国船舶暴露在伊朗不分青红皂白的攻击危险之中。本国船只遭到袭击的法国和中国也在克制军事应对。美伊战争爆发后，韩国政府一直维持驻伊朗大使馆，派遣外交部长特使等，致力于对伊朗外交。同时，在参与旨在霍尔木兹海峡安全通行的英国、法国主导的多国合作构想的同时，还小心翼翼地研究了以美国为中心的“海洋自由联合”的参与问题。应该全力展开对伊朗的幕后交涉、韩美间的同盟互助、与国际社会的联合努力等，寻找解决难题的均衡点。韩国的外交真的面临了考验。