“宛如驾驶现代N车型”……赛车模拟器上市

现代汽车11日宣布，将推出“现代N赛车模拟器”，该产品在虚拟环境中实现了高性能N品牌的驾驶体验。现代汽车方面表示，通过与LG电子、索尼、罗技、Next Level Racing等全球合作伙伴的协作开发了此次模拟器。以PlayStation游戏《GT赛车7》为平台，营造出宛如实际驾驶N品牌车型的感觉。现代N赛车模拟器根据配置分为Pro和Racer两款。Pro是搭载LG电子高端系列G系列面板的LG有机发光二极管电视和PlayStation 5 Pro的高性能版本。Racer则是采用LG有机发光二极管65英寸电视和PlayStation 5的标准版本。为提高用户的沉浸感，公司在硬件方面也颇下功夫。驾驶座舱采用Next Level Racing的GT Elite Lite产品，并应用了现代N品牌的设计元素。座椅为“伊兰特N轻量运动桶形座椅”，重现了与乘坐实际N品牌车辆相似的环境。方向盘则采用“RS50 SYSTEM赛车方向盘”，这是罗技应用于游戏领域的尖端技术打造的驾驶装置，能够营造仿佛操控真实赛车的感受。该设备其性能获得认可，已被选定为2026年爱知•名古屋亚运会电子竞技项目《GT赛车7》的国家代表选拔赛官方设备。现代汽车还计划在6月开启的现代汽车赛车大会“现代N Festival”上展出该模拟器，以便顾客也能亲身体验。该产品将通过现代N付费会员服务“The Nthusiast”率先限量发售，日后将拓宽销售渠道。售价方面，Pro版本为1300万韩元，Racer版本为900万韩元。边钟国记者 bjk@donga.com