内塔尼亚胡称伊朗未将浓缩铀运出前战争不会结束

以色列总理本雅明•内塔尼亚胡（见图）10日表示，“在伊朗将其持有的浓缩铀运出境外之前，对伊朗的战争不能视为结束。”鉴于美国和以色列今年2月28日以遏制伊朗核能力等为目标对伊朗发动空袭，这一表态被解读为强调在核议题得到解决之前绝不会结束战争之意。内塔尼亚胡当天在接受美国哥伦比亚广播公司著名时事节目《60分钟》采访时声称：“我们摧毁了许多伊朗核设施，但仍有很多（核设施）留存。我们的工作尚未完成。”他提及伊朗持有的440千克丰度60%的浓缩铀，并补充道：“这些东西（铀）必须从伊朗运出去。”他强调，清除伊朗持有的铀是“非常重要的任务”，并反复表示“不会给出解决时限”。关于将这批铀运往海外的方法，内塔尼亚胡声称：“进入（伊朗）取出来即可。从物理上说是可行的。”他还补充说，美国总统唐纳德•特朗普也对自己说“我想进到那里面（伊朗）去”。不过，内塔尼亚胡表示，以色列和美国均更倾向于通过同伊朗达成协议来将铀运出境外，而非采取军事手段。他说：“如果能通过协议取出（铀），那将是最好的方法。”内塔尼亚胡还声称，为了肃清黎巴嫩亲伊朗武装组织真主党等中东地区的亲伊朗势力，这场战争也必须持续下去。他表示：“伊朗的代理人势力也（同伊朗一样）试图持续生产弹道导弹。要做的事情还很多。”但他同时声称，这场战争已使伊朗的核力量及伊朗代理人势力的军事能力大幅削弱。内塔尼亚胡在第二个执政任期因涉嫌受贿、背信等罪名，作为现任总理首次接受刑事审判。有部分人士指出，一旦他卸任总理，可能将立即面临牢狱之灾。有分析认为，他正是为了破解个人危机，才试图最大限度地延续对战争持强硬基调的路线。外界分析称，他必须在今年内举行的议会选举中成功连任，才能保住总理职位。据以色列第12频道等媒体报道，内塔尼亚胡在这场战争过程中曾多次向特朗普总统传达“不能同伊朗停火”之意。柳根亨 noel@donga.com