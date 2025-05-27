禹相赫誓言在亚洲田径锦标赛展现精彩跳跃

“这是时隔许久在主场举办的国际赛事，我为此付出了全力准备。我将呈现精彩的跳跃、有趣的跳跃，希望观众们能够愉快享受比赛。”26日在庆尚北道龟尾综合体育中心举行的2025亚洲田径锦标赛赛前记者会上，“微笑跳跃者”禹相赫（29岁）如此表达了对赛事的决心。本届亚洲田径锦标赛共有来自亚洲43个国家和地区的1193名运动员参赛，将于27日至31日在龟尾展开为期五天的角逐。该赛事是世界田径联合会认证的GL级别赛事，其排名积分高于亚运会（A级）。禹相赫作为卫冕冠军，将在主场再度冲击赛事巅峰。他曾在2017年印度布巴内斯瓦尔田径亚锦赛上（2米30）首夺亚洲冠军，时隔6年的2023年泰国曼谷亚锦赛又以2米28摘金。本次赛事中，禹相赫的劲敌、2020东京奥运会金牌得主穆塔兹•伊萨•巴尔希姆（卡塔尔）在开幕前夕宣布退赛，进一步提升了禹相赫的夺冠可能性。去年巴黎奥运会止步第七名（2米27）的禹相赫，今年在世界室内田径锦标赛（2米31）等四项国际赛事中接连夺冠，保持着最佳竞技状态。今年2月，他在赛季首战捷克胡斯托佩切室内赛（2米31）摘得首金，之后又在斯洛伐克班斯卡-比斯特里察赛（2米28）夺取金牌，3月在中国南京举行的世界室内田径锦标赛（2米31）和5月汇聚全球顶尖选手的“What Gravity Challenge”赛上（2米29）亦接连登顶。禹相赫表示：“今年的目标是包揽世界室内锦标赛、亚洲锦标赛和世界室外锦标赛冠军。首项目标已实现，现在正为第二个目标做足准备”，“当前状态良好，期待以优异成绩完成本次赛事，向着下个目标继续冲刺。”其他项目中，巴黎奥运会男子标枪金牌得主阿尔沙德•纳迪姆（巴基斯坦•28岁）、女子铅球铜牌得主宋佳媛（中国•28岁）等名将将登场亮相。韩国选手方面，被誉为男子短跑新星的纳马迪•乔尔津（100米及接力）、高承焕（200米及接力）、金章宇（三级跳远）、李允哲（链球）等将向奖牌发起冲击。赵英宇记者 jero@donga.com