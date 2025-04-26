《纽约时报》：“美国向韩日施压，要求积极参与‘阿拉斯加LNG投资’”. April. 26, 2025 07:15. by 李基旭记者 71wook@donga.com. 据悉，美国白宫下属的国家能源支配委员会（NEDC）向韩国和日本传达了要在数周内正式发表阿拉斯加液化天然气（LNG）管道建设事业相关计划的意向。在与美国的关税协商中，能源领域的合作被认为是主要议题之一，因此有人预测，该项目也将在协商中占据重要地位。另外，有分析认为，美国正在向韩国和日本施压，要求积极参与阿拉斯加LNG管道建设事业。 《纽约时报》24日（当地时间）援引美方3名相关人士的话报道说，NEDC正在准备6月2日在阿拉斯加举行韩国和日本通商部门高层负责人参加的会谈。这些有关人士表示：“希望相关会谈能正式发表韩国和日本签署了阿拉斯加LNG管道建设事业投资意向书。”台湾中油公司已于上月20日签署了该项目的投资意向书。 此前，唐纳德•特朗普总统在上月4日举行的第二期执政首次议会演说中表示，韩国和日本将参与阿拉斯加LNG管道建设事业。该项目是将阿拉斯加州北部提取的天然气通过长达1200公里的管道输送至该州最大的城市安克雷奇附近的液化成套设备设施的资源开发项目。《纽约时报》推测，该事业至少需要440亿美元（约63万亿韩元）的资金投入。 对此，出席24日在美国华盛顿 举行的“韩美2+2高级别贸易磋商”的韩国产业通商资源部长官安德根表示：“我们认为阿拉斯加问题应该进行实地考察，掌握情况”，“将周密掌握可以考虑的所有事项，决定是否能够开展事业。”他还表示，“虽然我们知道（6月2日）的活动，但还是第一次听说要在那时施压（签署）投资意向书。”

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