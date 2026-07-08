“独岛，明明白白是韩国的一部分”……1948年美军正式文件被发现

1948年美军表示“独岛明明白白是韩国的一部分”的正式文件在美国被发现。据评价，这是反驳日本“韩国1952年宣布和平线时非法占领独岛”的无理主张的重要资料。与此同时，还发现了光复后还不到一年时间时韩国地方行政机关首次阐明独岛领土主权的公文。东北亚历史财团7日表示：“在美国国家档案和记录管理局收藏的1948年《独岛轰炸事件文档》中，发现了美军承认‘1947年9月利扬库尔岩（独岛）是韩国的一部分（definitely established in September 1947 that Liancourt Rocks was a part of Korea）’的记录。”1947年9月，美军远东军总司令批准独岛为轰炸演习地点。● “独岛=韩国领土”是美国一贯立场据财团透露，上述内容在美国远东空军司令部移交给远东军司令部的《独岛轰炸事件报告》附件中得到确认。独岛轰炸事件是指1948年6月8日远东空军第93轰炸战队投下炸弹，造成在独岛作业的14名韩国渔民死亡或失踪，另有9人重伤。报告指出，事件的原因在于独岛是韩国领土一事鲜为人知。有分析认为，美军原本清楚这一事实，规定每次进行轰炸演习时都必须事先通知驻韩美军司令部，但由于第5空军违反程序，导致韩国人在作业过程中遭受损失。东北亚历史财团独岛室长洪成根（音）解释说：“该文件不是为了向外部展示而制作的，而是用于内部的机密文件。这证明二战结束后美国确立了一贯认为‘独岛是韩国领土’的立场。”● 郁陵郡郡守：“必须公布‘独岛是韩国领土’”在相关文档中还发现了1946年4月25日郁陵岛司（郁陵郡守）发给庆北道知事的“郁陵岛所属独岛所有权确认案”的文件复印件。这份文件要求美军政厅与日方交涉，公布独岛是韩国领土。除“韩国（大韩帝国）末期将其确认为我国领土，并附有因担心日本侵略，时任郁岛郡守向上级报告的证据”等内容外，还称独岛是“捕获海狮、海带、鲍鱼等的东海宝库”。洪成根指出：“光复后的混乱时期，地方行政官也坚定地认为独岛是郁陵岛的附属岛屿，展开了积极守护主权的努力。”此外，文档中还发现1948年6月16日郁陵岛司为说明独岛是韩国领土的理由而向美军法务官提交的《独岛所有权问答书》、1948年6月18日郁陵岛司和相关公务员陈述独岛之于郁陵岛居民是什么样的岛屿的《独岛炮击事件陈述书》等。陈述书中强调，独岛是郁陵岛和江原道沿岸居民从“50多年前”开始出海捕鱼的舞台。1906年大韩帝国郁岛郡守沈兴泽的《沈兴泽郡守报告》将独岛明示为“本郡所属”，其手抄本（1946年）也被找到。该手抄本比之前流传的1947年郁陵岛厅保管本早1年。郁陵岛民洪在贤（音）1947年8月20日向南朝鲜过渡政府外务处日本科长提交的“独岛渔业证言文件”（洪在贤陈述书），也首次发现了看似1947年制作的复印件。● 在美国国家档案和记录管理局找到资料共222页的资料是圣公会大学东亚研究所研究教授全甲生（音）在广泛调查政府成立前后美军文件时，在美国国家档案和记录管理局下属马里兰州国立公文馆二馆二楼文件室发现的。作为冷战研究者，全甲生从20世纪90年代末起在国家档案馆调查相关资料，并将此次确保的资料图片捐赠给了财团。全甲生7日在首尔市永登浦区时代广场独岛体验馆举行的捐赠仪式上表示：“执行轰炸任务的报告和韩国幸存者的陈述书、郁陵岛警方的报告共存于同一文档中，从这一点来看，具有很大的史料价值。”东北亚历史财团评价说：“这是证明1945年至1948年韩国拥有独岛主权的历史性成果。”1948年美国远东空军司令部向上级报告的《独岛轰炸事件报告书》（左图）、郁陵郡郡守等陈述独岛是韩国人捕鱼舞台的《独岛渔船轰炸事件》陈述书（上图）、光复后首次阐明独岛是韩国领土的公文《郁陵岛所属独岛拥有确认案》。这是美国国家档案和记录管理局最近发现的1948年独岛轰炸事件相关美军调查资料中的一部分。（东北亚历史财团提供）趙鍾燁 jjj@donga.com