率韩国队晋级世界杯16强的本托表示“希望再次执教韩国队”

经确认，在2022年卡塔尔世界杯上率领韩国国家足球队闯入16强的保罗•本托前主教练（葡萄牙，见图）已向大韩足球协会表达了希望再次担任韩国队主教练的意愿。据大韩足球协会相关人士透露，本托前主教练向一名在其离开韩国后仍保持联系的足球协会职员传达了有意目前空缺的韩国队主教练一职的意思。卡塔尔世界杯后离开韩国的本托前主教练，于2023年7月出任阿联酋（UAE）代表队主教练。去年3月因成绩不佳卸下阿联酋队指挥棒的他，目前正在休息。足球协会宣传室表示，由于下任主教练选拔程序尚未启动，因此很难将本托前主教练视为正式的下任主教练候选人。协会宣传室称：“国家代表队战力强化委员会会议从未讨论过主教练候选人选。也尚未进入接受申请的阶段。”2027年亚足联亚洲杯将于明年1月在沙特阿拉伯开幕，在此背景下，对韩国球员了如指掌的本托前主教练是一张颇具吸引力的牌。在2026年美加墨世界杯上担当韩国中场核心的黄仁范（费耶诺德），正是由本托前主教练提拔至成年国家队的代表性球员。但曾共同征战卡塔尔世界杯的“本托师团”实际已解体，像过去那样组建高专业水平教练团队并非易事，这可能成为障碍。曾任首席助教的塞尔吉奥•科斯塔目前担任韩国职业足球K1联赛济州队主教练，教练菲利佩•科埃略则执掌罗马尼亚职业足球联赛克拉约瓦队的指挥棒。也有怀揣挑战国家队主教练职位意愿的韩国籍教练。率领FC首尔队在本赛季位居K1联赛榜首的金基东主教练，在5日结束与仁川队的比赛后表示：“如果机会来临，我有想挑战的想法。”同一天，仁川队主教练尹晶焕表示：“虽然我总是说担任国家队主教练是我的梦想，但似乎现在还多有不足。”金培中 wanted@donga.com