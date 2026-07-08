三星电子的营业利润为89万亿韩元，首次超过英伟达

三星电子今年第二季度（4月-6月）的营业利润为89.4万亿韩元，刷新了全世界民间企业中季度营业利润的最高纪录，也超过了全球市价总额排名第一的人工智能半导体企业英伟达之前创下的最高业绩。这是反映了为发放职员绩效奖而预留约17万亿-19万亿韩元准备金之后的数字，据推测，扣除绩效奖之前，第二季度的实际利润至少超过106万亿韩元。三星电子7日公布，以今年第二季度的合计为准，暂定销售额为171万亿韩元，营业利润为89.4万亿韩元。与去年同期相比，销售额和营业利润分别增加129.31%和1810.26%。与前一季度相比，销售额和营业利润分别增加27.74%和56.21%。这甚至超过了英伟达的历史最高季度营业利润（今年2月-4月的537.83亿美元，约81.6852万亿韩元）。即使将范围扩大到国营企业，领先三星电子季度业绩的也只有阿美石油公司（2022年第二季度865.31亿美元，约132万亿韩元)。当时，由于俄罗斯入侵乌克兰，国际油价每桶超过1000美元。三星电子在第二季度的91天里，每天创下近1万亿韩元的营业利润（约9800亿韩元）。这比三星电子从2023年到2025年近3年间营业利润的总和（82.8940万亿韩元）还要多。证券界提出的第二季度营业利润预测值（85.5118万亿韩元）也高于3.8882万亿韩元（4.55%）。况且，今年第二季度的营业利润还体现了半导体部门的特别绩效奖准备金约17万亿-19万亿韩元。三星电子在第一季度（1月-3月）因劳资协商尚未结束，没有留下这笔准备金，在第二季度一次性反映。之所以出现这样的“有史以来最高业绩”，是因为人工智能内存超级循环导致价格飙升。证券界分析说，虽然没有公开各事业部的业绩，但半导体部门占全体营业利润的大部分。在半导体繁荣将持续至明年的预测占主导的情况下，主要证券公司预测今年三星电子的年营业利润将达到360万亿到388万亿韩元。三星证券表示：“季度营业利润超过100万亿韩元很有可能持续1年以上。”李珉娥记者 omg@donga.com