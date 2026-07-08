李在明在北约首秀提议“将国防工业伙伴关系升级至2.0”

李在明总统应北约（NATO）秘书长马克•吕特的邀请，在就任总统后首次出席7日和8日（当地时间）在土耳其安卡拉举行的北约峰会。李在明总统出席峰会国防工业论坛，提议超越武器系统交易的防务产业合作，将其升级为共同制造、共同使用的“国防工业伙伴关系2.0”。李在明总统7日出席安卡拉峰会正式活动北约国防工业论坛，在以“共同价值、更强产业基础”为主题的环节中发表了5分钟基调演讲。李在明总统以“大韩民国与北约的国防工业团结”为主题，强调韩国是基于共同价值与北约盟国积累防务产业能力的伙伴，并宣布将关系提升为“国防工业伙伴关系2.0”。在北约将共同开发、共同生产、共同采购及通用标准等互操作性作为安全合作优先事项的背景下，这有望成为韩国防务产业进入北约武器供应链的安全合作契机。此次国防工业论坛在北约峰会历史上尚属首次。在美国总统唐纳德•特朗普以国内生产总值（GDP）5%以上为标准施压北约增加国防开支的情况下，北约盟国正呈现增拨国防预算、强化自身防务产业生产能力的趋势。有分析认为，这将成为韩国与占据全球国防开支55%的最大防务市场北约盟国构建稳固防务供应链的契机。李在明总统在出席国防工业论坛之前，与吕特秘书长举行会晤，讨论了加强韩国与北约合作的方向。随后，李在明总统与吕特秘书长一道，同日本、澳大利亚、新西兰等所谓“印太四国”（IP4）领导人举行了小范围会谈。小范围会谈讨论了北约与印太四国之间的安全合作。安卡拉=尹多彬记者 empty@donga.com