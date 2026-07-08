黑暗的古巴，会有阳光照耀的日子吗？

因西方长期制裁而面临经济崩溃的加勒比海国家古巴6日发生大规模停电。这是今年以来第三次全国停电，也是去年10月以来第八次停电。古巴电力局6日发布紧急声明说，国家整体电力供应被切断。路透社报道说，截至当天下午，当局仅恢复了首都哈瓦那电力需求的1%左右。因此，约1000万名古巴国民的大部分在接近体感40度的潮热中展开了殊死搏斗。路透社当天推算，在电网崩溃之前，古巴近三分之二领土已经停电，电力状况早已达到极限。一名哈瓦那市民说：“由于停电中的炎热天气，别说工作，就连睡觉都困难。咬紧牙关挺着。”《纽约时报》报道说，继哈瓦那之后，古巴第二大城市圣地亚哥不仅停电，连煤气供应也中断，居民们正在用炭或木柴做饭。1959年由菲德尔·卡斯特罗领导的共产革命登场后，古巴政权一直与美国及西方主要国家对立，受到各种经济制裁。特别是美国总统特朗普去年1月再次执政后，公然提出“让古巴共产党政权崩溃”，勒紧了对古巴的封锁。特朗普政府今年1月还掳走了古巴的核心友邦委内瑞拉的总统马杜罗。由此，由世界第一大原油拥有国委内瑞拉供应的廉价原油事实上也被中断，能源危机加重。特朗普不仅如此，还预告要对墨西哥等向古巴提供原油的国家实施关税炸弹。古巴今后也难以筹措到原油。美联社认为，由于能源危机导致医院内电力不足等原因，古巴共产政权一直以主要政绩引以为豪的“无偿医疗体系”也正在崩溃。古巴最好的医疗机构哈瓦那的埃尔马诺斯·阿梅海拉斯医院也表示，受设备故障等影响，已经6个多月没有向患者提供计算机断层扫描（CT）服务。金宝拉记者 purple@donga.com