去年综合房地产税87%由上位10%纳税人缴纳

据调查，去年综合房地产税的87%由上位10%的纳税人负担。占个人综合房地产税纳税者一半以上的60岁以上高龄群体人均缴纳264万韩元。据分析，这主要是因为退休资产集中在房地产。据国税厅国税统计门户网站7日数据，去年包括土地和住宅在内的综合房地产税决定税额（个人+法人）为4.8565万亿韩元。其中，上位10%纳税者决定税额为4.242万亿韩元，占全体的87.3%。综合房地产税是累进税率结构，拥有的房地产资产越大，税负就越大。去年，个人综合房地产税纳税人为54.8177万人，决定税额为1.3195万亿韩元。从年龄段来看，60岁以上高龄群体所占比重较大。60岁以上的纳税人为28万4950名（52.0%），超过一半。60多岁人群占15.3543万人（28.0%），70岁以上人群占13.1407万人（24.0%）。他们缴纳的综合房地产税额为7530亿韩元，占全体个人综合房地产税额的57.1%。相当于人均负担264万韩元。据分析，退休的高龄群体资产集中在房地产等，综合房地产税负担也因此相对集中。20多岁的综合房地产税纳税者为1926人，共缴纳49亿韩元。人均缴纳额为257万韩元。未满20岁的未成年人中有363名缴纳人，共缴纳7亿韩元。相当于人均193万韩元。财政经济部计划在本月底公布包括房地产在内的税制调整方案。政府表示要确立以实际居住者为中心的住宅市场，正在准备税制调整。政府正在研究上调综合房地产税公平市场价格比率、减少非居住长期拥有特别减免优惠等提高住宅拥有负担的方向。世宗=金秀妍记者 syeon@donga.com